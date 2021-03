Snittalderen i AaFK-stallen har gått ned med nesten to år

AaFK har et mål om at snittalderen i spillerstallen ikke skal være over 25 år. Den grensen er de akkurat innenfor nå.

BLIR YNGRE: AaFKs spillerstall har en gjennomsnittsalder på rett i underkant av 25 år. Oscar Solnørdal (18) er en av spillerne som har kommet inn i stallen, som har bidratt til at alderssnittet har gått ned. Her sammen med Sigurd Haugen fra fredagens internkamp. Foto: Einar Juliebø

Mot slutten av forrige sesong var Lars Arne Nilsen klar på at han i fremtiden ønsket seg flest mulig spillere i alderen 21–26 år, fordi han mente det var i den alderen spillerne tåler å trene hardest.

Til nå har AaFK hentet inn Oscar Solnørdal (18), Erlend Segberg (23), Kristoffer Ødemarksbakken (25), Michael Lansing (26), Torbjørn Kallevåg (27), Simen Rafn (29) og David Fällman (31). Med disse spillerne inn og en del spillere ut etter 2020-sesongen, så er gjennomsnittsalderen i AaFK nå på 24,7 år.