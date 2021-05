Hestad var langt nede etter vrakinga. Så kom den perfekte responsen

Eirik Hestad kom inn og var banens gigant mot Rosenborg på Lerkendal.

Eirik Hestad noterte seg både for scoring og målgivende. Her gratuleres Hestad av Mathis Bolly etter utligninga til 2–2. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg – Molde 2-3

LERKENDAL: Mange sperret opp øynene da de så et Molde-lag en time før avspark uten Eirik Hestad mot Rosenborg. 25-åringen fra Fræna har startet alle de tre første serierundene hittil i årets sesong, men måtte finne seg i å starte et av årets største oppgjør på benken. Heller ikke han hadde vært med å vinne på Lerkendal tidligere, hvor han også måtte stå over de to siste møtene.