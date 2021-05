Bakenga-målshow i ny rolle: – Det er så mange som gnåler

BÆRUM (VG) (Stabæk-Odd 2–2) Han overbeviste da han kom til Odd som midtspiss i fjor. Mushaga Bakenga var like god fra høyrekanten i Nadderud-premieren.

19. mai 2021 21:50 Sist oppdatert 12 minutter siden

fullskjerm neste SCORET IGJEN: Mushaga Bakenga like etter sin andre scoring mot Odd. 1 av 2 Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

– Det er så mange som gnåler om posisjoner. «Mush» scoret mer mål som kant i fjor og startet med to mål her og han kan også spille spiss, sier Odd-trener Jan Frode Nornes.

28-åringen satte 15 eliteseriemål etter at han signert for Skiens-klubben 29. juni i fjor sommer. Da Stabæk og Odd endelig kom i gang med seriespillet fortsatte Bakenga målshowet.

– Det er ikke «must» å spille spiss. Men jeg har lyst ja. Man vil alltid spille der man føler man er best. Men når jeg fortsetter å gjøre det bra i en annen posisjon så gjør jeg det ikke lett for meg selv, sier Bakenga.

Med Tobias Lauritsen tilbake er Bakenga flyttet til høyre i Odd-angrepet. Det så ikke ut til å hemme ham nevneverdig. Han leverte både straffescoring og en nydelig chip i mål før pause på Nadderud.

– Jeg synes begge fungerte godt, sier Jan Frode Nornes og kaller det «høy klasse».

Bakenga er klar på at han ikke skal «daffe rundt» på kanten selv om hans klare ønske er å være midtspiss.

– Jeg får spille kant som jeg vil. Det gjør det enklere å akseptere. Jeg er ikke en ving som kan stå ute på siden og slå innlegg. Jeg håper folk omtaler meg som spissen Bakenga og ikke kanten Bakenga, sier han.

Men det var Kornelius Normann Hansen som startet scoringene da de to siste klubbene endelig kom i gang med eliteserien. På pasning fra tidligere Odd-spiller Herolind Shala fintet han vekk Gilli Rólantsson i Odd-forsvaret og dunket inn 1–0.

Bakenga var sentral i å snu kampen. Han gikk i bakken i en duell med Stabæks unge stopper Nicolas Pignatel Jenssen (19). Ikke verdens klareste straffe. Men dommer Mohammad Usman Aslam nølte ikke.

– Det er en grunn til at ingen klaget på straffesparket, sier Bakenga.

Bakenga ventet ut Stabæk-keeper Marcus Sandberg og satte ballen sikkert inn.

Riktig nydelig ble det rett før pause.

Odd dro opp omgangens klarte vakreste angrep. Ballen gikk fra Filip Jørgensen via Markus Kaasa til en Mushaga Bakenga som vippet ballen forbi Sandberg på glimrende vis.

En suveren scoring og Odd hadde snudd kampen.

– Jeg har advart om at den scoringen ville komme i år. Så det er like greit at den kom i første kamp. Mush-chippen er tilbake. Det vitner om selvtillit, sier han med et smil.

Det varte ikke lenger enn til rett etter pause.

Stabæks Sammy Skytte fikk brukt all fysikk etter en frisparksituasjon. Han hamret ballen inn på Shalas gode serve. Stabæk-debutanten leverte med det sin andre målgivende for kvelden.

– Denne kampen ville vi ha tapt i fjor når vi slipper inn 2–2 mot et dødball-lag. Vi viser utvikling sånn sett, mener Bakenga.

UTLIGNING: Sammy Skytte satte inn 2–2 rett etter pause. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Bakenga var nær kveldens tredje da han brukte yttersiden av støvelen på etter timen.

– Om den hadde gått inn tror jeg dessverre at jeg hadde mistet bakkekontakten. Så jeg tror det er greit at den ikke gikk inn, sier tomålsscoreren.

Odd-keeper Sondre Rossbach vartet opp med en redning av bra klasse.

Landslagssjef Ståle Solbakken var på plass. Men sønnen Markus (20) ble ikke kalt inn fra reservetilværelsen da flomlysene tok over for vårsola i Bærum. Midtbanespilleren må fortsatt vente på debuten i eliteserien.

Den fikk Odds Solomon Owusu. Midtstopperen klarte seg godt i Steffen Hagens fravær.

Tobias Lauritsen fikk en bra mulighet to minutter før slutt. Men Marcus Sandberg hadde kontroll på skudd og fikk slått ut til corner i en avslutning hvor også Sander Svendsen fikk fart på skuddfoten.

Scoring ble det ikke. Men temperaturen holdt seg. Stabæks veterantrener Jan Jönsson pådro seg gult kort på overtid.

Dermed endte det uavgjort mellom fjorårets nummer 7 og 8 i eliteserien.