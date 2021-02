Opplysninger til VG: Helland blir Lillestrøm-spiller

VG får bekreftet at Pål André Helland (31) signerer en toårsavtale med Lillestrøm dersom den medisinske testen går i orden lørdag.

PÅ FLYTTEFOT: Pål André Helland reiser fra Trondheim til Østlandet. Foto: Fredrik Hagen

19. feb. 2021 23:02 Sist oppdatert 25 minutter siden

Adresseavisen var først ute med å omtale nyheten.

Rosenborg-vingen flyr til Oslo lørdag formiddag. Lillestrøm betaler ingen overgangssum for spilleren.

– Ingen kommentar, sier Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Pål André Helland eller Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin.

Allerede i januar kom det frem at Pål André Helland ville se seg om etter en ny ny klubb.

– Jeg har lyst til å spille fotball. Hvis ikke treneren har planer om å bruke meg her, må jeg spille fotball en annen plass, sa Helland til VG den gang.

Åge Hareide avviste for noen uker siden at Helland hadde fått beskjed om å finne seg en ny klubb.

Pål André Helland startet kun 13 av 30 seriekamper for Rosenborg forrige sesong.

For en snau måned siden fortalte Helland overfor VG at barn nummer to er på vei og at det preger klubbvalget.

– Jeg vil egentlig ikke snakke om fremtiden, men jeg har en klar tanke om hva jeg ønsker. Det settes veldig hensyn til at vi har en til på vei, at fruen har en god jobb og må kunne fortsette i jobben. Så må det være en kul supportergruppe, litt kok rundt klubben, at det er litt liv, at du ikke spiller for tomme tribuner, sier Rosenborg-spilleren til VG.