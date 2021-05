Nøkkelspiller tilbake fra start. Dette blir AaFKs lag mot Kristiansund.

Lars Arne Nilsen får tilbake Simen Bolkan Nordli i forhold til forrige kamp.

Simen Bolkan Nordli starter sin første treningskamp for året. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

19 minutter siden

Etter en lang vinter med mange internkamper, har AaFK endelig spilt noen treningskamper de siste ukene. Det begynte med seier 1–0 mot Sogndal, som så ble etterfulgt av en 3–1-seier mot Stjørdals-Blink på Color Line stadion.

I dag kl.16.00 venter årets tøffeste test på bortebane mot eliteserielaget Kristiansund. Sist AaFK var på besøk der i fjor i eliteserien, ble de fullstendig rundspilt og tapte hele 7–2. Forhåpentligvis reiser ikke AaFK hjem i skam på samme måte som sist etter dagens kamp.

I forhold til forrige treningskamp er Simen Bolkan Nordli tilbake fra start etter en skade. Han tar over plassen som Kristoffer Ødven hadde mot Stjørdals-Blink. Sigurd Haugen tråkket over i forrige kamp og står over denne. Isak Dybvik Määttä kommer inn på hans plass.

Ellers er det verdt å merke seg at nykommer Quint Jansen er med på benken.

AaFK starter slik mot Kristiansund:

Michael Lansing - Jørgen Hatlehol, Jonas Grønner, Nikolai Hopland, Simen Rafn - Simen Bolkan Nordli, Erlend Segberg, Torbjørn Kallevåg - Kristoffer Ødemarksbakken, Niklas Castro, Isak Dybvik Määttä.

Benken: Enock Mawete, Quint Jansen, Stian Aarønes Holte, Mamadou Diaw, Torbjørn Agdestein, Christian Mork Breivik, Oscar Solnørdal, Kristoffer Ødven og Henrik Melland.