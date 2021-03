Dette mener ekspertene må til for at Molde skal ta seg videre

Selv om Molde ufortjent tapte med to mål, mener ekspertene det fortsatt er håp om avansement til kvartfinalen i Europaligaen.

Erling Knudtzon fortviler etter kampslutt. Foto: Fermin Rodriguez / AP

11. mars 2021 23:48 Sist oppdatert nå nettopp

Granada - Molde 2–0

Molde var det beste laget mot La Liga-klubben Granada, men det ville seg rett og slett ikke for de blåhvite. For selv om MFK styrte mye av kampen, sviktet det i to nøkkelsituasjoner foran eget mål, samtidig som det heller ikke stemte i motsatt ende.