Derfor mener han en overgang til AaFK passer perfekt nå

Kristoffer Ødemarksbakken (25) håper han er på plass på AaFK-trening onsdag.

Kristoffer Ødemarksbakken var på en en luftetur i Ålesund sentrum i går. Da vi snakket med han la ikke 25-åringen skjul på at han var utålmodig. – Jeg håper å være på trening onsdag, sier han. Foto: Kristoffer Ødemarksbakken

Kristoffer Ødemarksbakken begynner å bli lei og utålmodig av å vente på at han skal få begynne i sin nye klubb, AaFK. Da Sunnmørsposten snakket med han tirsdag ettermiddag, ventet han fortsatt på svar på koronatest. Han må få et negativt testresultat for det er mulig å delta på treningene på Color Line stadion. Da vi snakket med han, var han på en liten luftetur i Ålesund sentrum.

– Jeg har et håp om å være på plass på feltet fra onsdag av. Jeg gleder meg veldig til å få sjansen her, sier Ødemarksbakken.