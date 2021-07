RBK-juvelen Julie Blakstad vil ha ny rolle på landslaget

Hun er blitt en drivende offensiv kraft med målteft for Rosenborg. På landslaget må kometen Julie Blakstad (19) spille back.

ALT FOR NORGE: Julie Blakstad (t.h.) på landslagstrening sammen med en «ekte» forsvarsspiller, Tuva Hansen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Det er en rolle 19-åringen ikke ønsker å ha for lenge.

– Det er veldig fin trening å få spille kamper mot de beste og man lærer mye av å forsvare seg mot de beste, men på sikt så er det ikke back jeg ønsker meg å utvikle til å bli. Det vet Martin (Sjögren) også, sier Blakstad til VG.

Rosenborgs landslagsspiller med fem kamper for Norge siden debuten mot Wales i oktober i fjor, har ikke fått prøvd seg i sin favorittrolle blant nasjonens beste på svenske Sjögrens landslag.

19-åringen trives best høyere i banen hvor hun også kan gå litt innover. På Rosenborg spiller hun på venstre kant bak spissen.

– Jeg føler at det er der jeg kan bidra mest med, en rolle hvor jeg er litt fri til å vende innover på banen. Ønsket er å spille litt mer offensivt.

– Så når du blir bedt om å spille back på landslaget så gjør du det ikke med den største glede?

– Å spille landskamp er stort uansett, men jeg har ikke lyst til å omskoleres til en back ved å spille det i klubb. Jeg jobber hver dag for å vise at jeg etter hvert kan brukes høyere i banen. Det er der jeg ønsker å ha ferdigheter også, sier Brakstad, vel vitende om at i hennes ønskeposisjon er konkurransen tøffest om plassene på landslaget akkurat nå.

Her viser Blakstad frem sin fantastiske skuddfot:

– Med Guro Reiten og Caroline Graham Hansen i de posisjonene er det hard konkurranse om å få spille der. Jeg synes jo det er kjempestort å spille på landslaget, og vil man være blant de 11 som skal utpå der så må man kjempe seg inn på laget.

– For få gode spillere

TV 2-eksperten med 183 landskamper for Norge, Solveig Gulbrandsen, hadde gjerne sett at Julie Blakstad fikk prøve seg i en offensiv rolle på midtbanen.

– Det er nå engang slik at vi har for få gode spillere, og derfor må vi hele tiden omskolere spillere til å spille back. Og når du er en ung spiller som kommer inn på landslaget så må du «ta steget ditt». Så kan man jo spørre seg: Når man er så god som Blakstad og har slike offensive kvaliteter, er det ikke litt bortkastet at hun ikke får prøve seg som midtbanespiller? Alle vet jo at hun kommer til å ende opp som midtbanespiller på det landslaget etter hvert. Det er en kjempespennende spiller som vi må bygge videre på rundt landslaget, sier Gulbrandsen.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagssjef Martin Sjögren er klar på at Julie Blakstad kommer til å bli en viktig spiller for landslaget i fremtiden.

– I de kampene vi fører spillet så brukes hun jo som en kantspiller, og når vi blir spilt lavere så havner hun lavere i banen. Julie har vært veldig god for oss og har en ekstrem positiv utviklingskurve. Så har hun fått ny erfaring ved å møte så gode spillere som vi gjorde i kampene mot Tyskland, Nederland og Sverige. Det er ikke det nivået man møter hver uke i Toppserien, sier Martin Sjögren.