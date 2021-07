5000 får komme på Stadion, men Brann strever med å lokke publikum tilbake

Store stå holdt på å løfte taket, men nesten ett av tre seter var ledige da Brann mistet seieren.

Supportergrupperingene mobiliserte med en felles avmarsj til kampen mot Lillestrøm. Målet var å skape mer liv og røre rundt kampene. Foto: Tor Høvik

Onsdag fikk Brann slippe inn 5000 på Stadion, et beskjedent antall i Norges nest største by. Det samme fikk man lov til mot Odd.

Cirka 4500 har kjøpt adgang til alle Branns kamper i år. Fasit er at 3410 møtte opp mot Lillestrøm. Mot Odd var det 3193.

Fra Fotballpuben er det meldt at Brann-fansen har resignert.

– Det er veldig dumt hvis det er sånn at mange Brann-supportere har begynt å resignere. Det er utrolig viktig at vi ikke gir opp sesongen, at vi fortsetter å kjempe. Det gjelder også spillerne, sier Bataljonen-leder Erlend Ytre-Arne Vågane.

Vil lokke tilskuerne med god stemning

Onsdag før kampstart marsjerte over 100 supportere til Brann stadion med bannere, allsang og pyro.

Målet var å skape mer trøkk rundt kampen, forteller Vågane. Han mener publikum ikke var gode nok mot Odd.

Selv om stadion ikke ble fylt opp, var stemningen upåklagelig hos enkelte. Foto: Tor Høvik

Og trøkk ble det. Tidvis, og spesielt da Brann tok ledelsen, var stemningen nær å løfte taket på Store stå. Selv om oppmøtet var mer beskjedent på de andre tribunene.

– Mobiliserer man flere enn den «harde kjernen» med slike aksjoner?

– Man vet aldri, men vi må begynne med oss selv og gjøre den harde kjernen så god som mulig. Det er stemningen på kamp som gjør at folk velger å gå på Stadion. Det har mye å si at den er så bra som mulig, sier Vågane.

Trenerens beskjed til hjemmesitterne

Trener Kåre Ingebrigtsen sier supporterne var fantastiske mot Lillestrøm.

– Det gir masse energi. Vi har mange som er slitne nå, som kanskje ikke burde spilt 90 minutter, men de sloss seg gjennom 95 på grunn av supporterne.

Han er derfor skuffet over at de ikke kunne gi mer tilbake.

– Frykten tok oss og vi ble slitne. Istedenfor å gi dem 2–0, ga vi dem 1–1. Jeg må bare takke dem for støtten og hjelpen vi fikk.

Kåre Ingebrigtsen tror støtten fra fansen blir viktig i kampen om fornyet plass på øverste nivå. Foto: Tor Hovik

Han tror flere vil komme til når mer åpner opp, men har en beskjed til de som vurderer om de skal ta turen til Stadion eller ei:

– Jeg tror ikke de skjønner hvor viktige de er for oss. Vi trenger alle Brann-supportere på Stadion. Vi skal slåss for å berge plassen, og sammen med dem tror jeg det er fullt mulig.

– Mye tap og kjedelig fotball

Forrige uke tok en flokk Brann-supportere turen til Haugesund – selv om de ikke kunne være på selve kampen.

– For det første var det for å få en gøy tur. Og så ville vi selvfølgelig gi en boost til spillerne da bussen ankom stadion, sier Thomas Madsen i supportergruppen Bergens glade gutter.

Slik så det utenfor Haugesunds stadion forrige uke da Brann-bussen ankom. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Han tror pandemisituasjonen og krav om testing og koronasertifikat har en del å si for tilskuertallene i år, men tror også at klubben har mistet mange «vanlige» tilskuerne over de siste årene.

For det er ikke bare pandemien som har ført til sviktende tilskuertall på Stadion. I likhet med flere andre i Norge har Brann de siste årene opplevd synkende tilskuertall.

I 2019, som var siste sesong før pandemien kom, hadde man et snitt på 11.000 tilskuere pr. kamp. Det var en nedgang på nesten 5000 i løpet av ti år.

Oppskriften for å vinne publikums gunst tilbake er enkel, men vanskelig, mener Madsen:

– Da må de vinne fotballkamper, så enkelt er det. Underholdende fotball og seire. De siste årene har det vært mye tap og kjedelig fotball.