MOLDE: Trenerens opphold i Danmark fikk en brå slutt. Hareide hadde tatt landslaget til sitt andre strake mesterskap, og gikk 34 kamper ubeseiret før koronapandemien satte en stopper for både landslagspausen i mars og flyttet hele EM til 2021.

Fra før var det klart at 66-åringen skulle bli erstattet av Kasper Hjulmand til høsten. Dermed fikk Hareide aldri den avskjeden med et europamesterskap på hjemmebane han hadde sett for seg.