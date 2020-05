Etter å ha fått nei i finanskomiteen frykter styrelederen i Sverresborg for framtida til Havstein-anlegget. Nå har bystyret utsatt saken, som handler om gummigranulat i kunstgress.

– Vi føler oss fullstendig bondefanget. Ingen politiske vedtak tilsa at våre planer for Havsteinbanen kunne bli avvist. Likevel tvinges vi nå til å velge et dyrere alternativ, som er langt mindre sikkert. I verste fall kan dette knekke klubben økonomisk, sier Øyvind Wanderås til Adresseavisen.