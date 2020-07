Nordmann fikk sparken i utenlandsk klubb

Etter en svak sesongåpning får ikke Tor Thodesen forsette som trener for HIFK i Finland.

Tor Thodesen, her fra tiden som trener for Sandefjord, får ikke fortsette som trener for HIFK i finsk eliteserie. Kyrre Lien / NTB scanpix

NTB

20. juli 2020 11:33 Sist oppdatert 8 minutter siden

Sparkingen ble klar mandag i en pressemelding på klubbens nettsted. Årsaken er at klubben er misfornøyde med lagets prestasjoner i årets sesong.

– Thodesen kom til laget i fjor, og med tanke på de vanskelige omstendighetene han møtte, klarte han å lykkes. Tor hadde med seg visse aspekter som vi ønsket i laget, og for det vil vi takke ham. I år har ikke starten på sesongen vært så vellykket som vi hadde ønsket. Med én seier på ni tellende kamper følte vi at det var behov for en endring, sier sportssjef Mika Lönnström i pressemeldingen.

Les også Erlandsen skal trene de finske seriemesterne

– En glede og et privilegium

I et innlegg på Facebook forteller den norske treneren om sin tid i den finske klubben.

– Mitt eventyr i Helsinki har vært en glede og et privilegium. Jeg kommer alltid til å huske laget og den veldig spesielle atmosfæren skapt av den lojale fansen til denne fantastiske klubben, skriver Thodesen.

Likevel er treneren klar på at ikke alt gikk på skinner denne sesongen.

– Jeg tok en kalkulert risiko da jeg godtok et nytt år i høst, og jeg ble minnet på at jeg måtte få maksimalt ut av laget til enhver tid for å beholde jobben. Den type ledelse har endt i et arbeidsmiljø jeg ikke tror på - eller kommer til å savne.

HIFK åpnet sesongen med tre poeng på de tre første seriekampene etter én seier og to tap. Det var ikke nok for at nordmannen, som ble kåret til årets trener i Sandefjord i 2006, fikk beholde jobben.