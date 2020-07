Eliteserien direkte: Viking leder i Haugesund

NESTEN FOR HAUGESUND! Strålende innlegg av Stølås, Grindheim kommer stormende inn, header utenfor fra fem meter.

VIKINGENE ER PÅ KONTRINGSTOKT I HAUGESUND! Det er Balkan-guttene som leder an. De går med full fart, det er Bytyqi, Berisha og Ibrahimaj. Bytyqi triller ballen til Berisha sentralt i banen, han slipper den videre til Ibrahimaj, som triller den i lengste hjørne.

Mål for Viking!

FOR EN REDNING! Bruno Leite etter krysset, og han sender ballen i riktig redning, men Østbø får hånden opp, og gjør en meget kvalifisert redning.

Like utenfor! Desler er med opp, prøver et skudd med venstre fra distanse, bra forsøk, men ballen curler akkurat på feil side av stolpen med Haugesund-øyne.

Farlig corner fra Stølås, klareres ut i returrom til Pedersen, men han bruker for lang tid, og mister ballen.

Velde god prestasjon. Velde som dribler av flere Viking-spillere og får skutt. Men via Heggheim og utenfor.

Tiedemann får hodet på Stølås sin corner, men header over.

Fint Haugesund-spill, ender med et Grindheim-innlegg, men Velde får ikke skutt, ender i kaos, og til slutt corner.

Bell skyter fra distanse. Lavt og hardt, Sandvik ser den sent, men får gjort en benparade.

NY SJANSE! Berisha får skutt inne i feltet, treffer Fredriksen og sniker seg like på utsiden av stolpen.

Bell med ny dødball, over alle denne gangen.

Viking som har startet best her.

Pedersen som spiller anker på midten for Haugesund. Normalt sett venstreback. Var ventet at han skulle spille indreløper i dag.

Begge lag går i garderoben etter oppvarmingen. Kampstart er under ett kvarter unna!

Hos Viking er skadelisten mye lenger, der Iven Austbø, Sondre Bjørshol, Yann-Erik de Lanlay, Even Østensen, Runar Hove og Jefferson de Souza alle er utilgjengelige.

For hjemmelaget er Fredrik Pallesen Knudsen fortsatt ikke helt klar for spill. Dette er også siste kamp før dopingutestengte Ibrahima Wadji kan returnere etter dommen sin på 14 måneder.

De siste kampene mellom lagene har altså vært svært målfattige, og man kan nok forvente det i dag også. Haugesund har med sine seks scoringer så langt scoret færrest i Eliteserien. Viking har to mål mer. Likevel er det lov å håpe på en målfest, siden det er to lag som lekker som en sil bakover. Haugesund og Viking har henholdsvis sluppet inn 14 og 18 mål på åtte kamper.

Sist lagene møttes i en tellende kamp var i cupfinalen i desember. Da vant Viking 1-0 på Ullevaal. De to oppgjørene mellom lagene i ligaen forrige sesong endte 1-0 til Haugesund hjemme, mens det ble 0-0 i Stavanger. I juni møttes de i generalprøven til sesongen her på Haugesund Stadion. Den kampen endte 1-1.

