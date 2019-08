OSLO: Den tidligere storscorerens karriere på seniornivå endte med et ørlite comeback for 3.-divisjonsklubben Kvik Halden i oktober 2009, da laget gikk helt til opprykkskvalik.

Etter å ha vært ute et halvt år med skade da skuldra røk etter kun hans tredje kamp for Hartlepool i League One i England i februar samme år, skulle Lange gjøre det som skulle vise seg å være hans siste forsøk på å komme tilbake.