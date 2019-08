Trondheims-Ørn-Sandviken 4–2.

Gjestene fra Bergen kjemper om gull i Toppserien, mens Trondheims-Ørn ligger i bunnen av tabellen. Onsdag fikk trønderne en sjanse til å ta et steg videre mot cupfinale.

Kampen ble i realiteten avgjort i første omgang etter fire fulltreffere fra hjemmelaget.

– Vi er veldig fornøyd med å vinne , vi møter et veldig godt Sandviken-lag, sier Ørn-trener Steinar Lein etter kampen.

I serien har det bare blitt én scoring på seks hjemmekamper i årets sesong.

– Dere har slitt med å score mål på hjemmebane i serien, så kommer det fire i en omgang. Hva har skjedd?

– Det er vanskelig å si hva som skjer, vi har spilt gode kamper mot gode lag tidligere. I enkelte kamper har vi skapt mange sjanser, men ikke fått uttelling. I dag bestemte vi oss for at vi skulle angripe, og da vi satte inn den første scoringen, fikk vi troen, sier Lein.

Hjemmelagets Ina Vårhus fikk rødt kort etter at det var spilt en time.

– Da måtte vi ligge lavt og kompakt, men vi hadde ganske bra kontroll. De scoret ett, og hadde de fått et til, kunne det blitt vanskelig, men jentene sto imot og jobbet hardt.

Nå øyner Lein og Trondheims-Ørn muligheten til cupgull.

– For det første er det viktig å vinne kamper, og det er veldig spennende med den gulroten at vi er videre i cupen. Jeg håper at denne seieren gir effekt i serien også.

LSK har vært suverene i norsk fotball de siste sesongene og slo Kolbotn i sin kvartfinale onsdag, men Ørn-treneren tror det er mulig å tukte LSK i semifinalen.

– LSK er ikke så solide som de har vært tidligere, de har mistet noen spillere, og det tar tid å sette et nytt lag. I en enkeltkamp er det mulig, vi har matched alle topplagene på hjemmebane, så hvorfor ikke, sier han.

I den andre semifinalen møtes Arna-Bjørnar og Vålerenga.

Fem mål før pause

Og det ble en en fartsylt og underholdende åpning av kvartfinalen i Trondheim. Etter sju minutter startet Cesilie Andreassen det som skulle bli noen svært målrike og hektiske minutter. Hun slo et langt innlegg som trillet gjennom både angripere og forsvare og inn i mål, via bakerste stolpe. 1–0 på Koteng Arena.

Fakta: NM fotball kvinner onsdag, kvartfinaler: Kolbotn – LSK Kvinner 1-3 (0-2) 237 tilskuere Mål: 0-1 Emilie Nautnes (4), 0-2 Elise Thorsnes (39), 0-3 Nautnes (67), 1-3 Nora Eide Lie (90). Dommer: Ingvild Langnes Aarland, Malmefjorden. Gult kort: Anja Rasmussen, Kolbotn. Røa – Arna Bjørnar 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Elise Isolde Stenevik (str. 32). Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik. Gult kort: Kamilla Aabel, Vilde Anett Fjelldal, Røa. Trondheims-Ørn – Sandviken 4-2 (4-1) 265 tilskuere Mål: 1-0 Cesilie Andreassen (8), 1-1 Maria Brochmann (14), 2-1 Marit Clausen (19), 3-1 Clausen (21), 4-1 Rakel Engesvik (45), 4-2 Lisa Naalsund (80). Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade. Rødt kort: Ina Vårhus (60), Trondheims-Ørn. Vålerenga – Avaldsnes 3-0 (2-0) 279 tilskuere Mål: 1-0 Natasha Dowie (24), 2-0 Dowie (29), 3-0 Dowie (79). Dommer: Emilie Rodahl Dokset, Bækkelaget. Ingen kort. Semifinaler: Arna-Bjørnar – Vålerenga, Trondheims-Ørn – LSK Kvinner. Kampene spilles 26. og 27. oktober. (©NTB)

To ganger Clausen

Sandviken svarte med utligning umiddelbart. Camilla Ervik serverte et langt, presist innlegg på pannebrasken til Maria Brochmann inne i Trondheims-Ørns femmeter. Hun gjorde som hun har gjort åtte ganger i toppserien i år: satte den i mål.

Trondheims-Ørn-spiller Marit Clausen responderte med to raske scoringer. Først dundret hun ballen i mål på halv volley, før hun få minutter senere utnyttet en feil av Nora Gjøen-Gjøsæter i Sandviken-målet. Keeperen bommet på ballen, og Clausen kunne løpe forbi og trille ballen i åpent mål.

Ledet stort til pause

Like før hvilen var det Rakel Engesviks tur. Hun sørget for at det sto hele 4–1 til pause, etter en omgang hvor Sandviken hadde ballen mest, men Trondheims-Ørn scoret de fleste av målene.

Andre omgang startet ikke like bra for hjemmelaget. Etter 60 minutter ble Ina Vårhus utvist etter direkte rødt kort. Trondheims-Ørn klarte lenge å holde unna med én spiller mindre, men med ti minutter igjen reduserte Lisa Naalsund til 2–4 og ga nytt håp til Sandviken.

Men tiden ble for knapp for en snuoperasjon, og Trondheims-Ørn er dermed videre i cupen.