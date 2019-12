Seriegullet var for lengst i boks da Molde tok imot tabelltoer Bodø/Glimt på Aker stadion søndag kveld. Det store målet var altså nådd, men Molde kunne sikre et par klubbrekorder med et godt resultat søndag. 4–2-seieren var nettopp det.

Det betyr at Molde for første gang har gått gjennom en hel sesong på toppnivå uten å tape en eneste hjemmekamp. Det har aldri skjedd siden man begynte med én toppserie i 1963. Dette var Moldes 41. sesong i Eliteserien siden den gang.