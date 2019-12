Tromsø rykker ned etter snøkaos

Tromsø – Stabæk 1–1

Stabæk hadde lite annet enn plassering å spille for, mens Tromsø ville vært sikret fornyet eliteserieplass med seier. Det var bortelaget som tok ledelsen ved 20 år gamle Oliver Edvardsen, mens Runar Espejord utlignet like etter pause. Tromsø skapte en rekke sjanser utover i 2.-omgang, men Stabæk-keeper Marcus Sandberg hindret den avgjørende scoringen som ville sikret plassen.

Dermed endte Tromsø med 30 poeng og direkte nedrykk. Både Lillestrøm på kvalifiseringsplass og Mjøndalen og Sarpsborg på trygg plass endte også med 30 poeng.

– Det er bare å gå hjem og gråte i en måned nå. Så møte opp og sørge for at vi skal rykke til helvete opp, rett og slett. Det er ikke annet å gjøre, bare å si takk og god natt, sa en svært skuffet Espejord til Eurosport.

– Det er tungt, det er ikke noe tvil om det. Vi var en god keeper unna å klare det i dag. Det er ikke så mange ord som hjelper akkurat nå, sa Morten Gamst Pedersen.

– Jeg er tom. Vi ga alt i dag. Vi hadde masse, masse sjanser, men klarte ikke å sette den i mål. Det er litt symbolsk for sesongen. Vi slipper inn altfor enkle mål og scorer for lite, sa Simen Wangberg.

Det snødde tett i Tromsø, og underveis måtte banemannskapet måke linjene synlige. Etter en drøy halvtime ble kampen utsatt i et kvarter for å måke hele banen.

Knallgode keepere

Etter fem minutter dunket Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm ballen langt opp til spiss Fitim Azemi, men avslutningen fra den utlånte VIF-spilleren ble for svak.

Like etterpå skled en Tromsø-forsvarer på den glatte matta og sørget for at Kosuke Kinoshita kom alene med keeper. Skuddet til japaneren gikk rett på Karlstrøm.

Minutter senere kom Stabæk til en dobbeltsjanse, men verken Kinoshitas eller Jeppe Moes skudd gikk inn bak en god Karlstrøm. Samme mann vartet opp med en feberredning minutter senere da Kinoshita avsluttet fra kloss hold.

Etter en iherdig måkejobb på femten minutter, gikk lagene ut på banen for det siste kvarteret. Tromsø så ut til å ha fått ny giv og tok initiativ framover. Runar Espejord spilte en nydelig ball til Azemi, men 27-åringen utnyttet ikke kjempesjansen og skjøt rett på Stabæk-keeper Sandberg

Sjansebonanza

Med snaue seks minutter igjen av spilletiden i første omgang fikk Oliver Edvardsen en nydelig ball bak Tromsø-forsvaret. Unggutten headet ballen inn til 1-0. Tromsø var med det alene på 29 poeng og direkte nedrykk halvveis i serierunden.

– Det har vært litt lite fotball, mest skøytegåing, konkluderte Tromsøs Espejord overfor Eurosport i pausen.

Brøytepausen førte til at 2.-omgang i de fire andre kampene med betydning for nedrykksstriden ble utsatt.

Etter den normale pausen, satte Tromsø for alvor opp dampen. Kun to minutter var gått da Espejord løp inn utligningen etter at Magnus Andersen først avsluttet via keeper og i tverrliggeren.

Tromsø kjørte på, men Stabæk-keeper Sandberg var knallgod og vartet opp med en rekke kjemperedninger. Særlig halvveis ut i omgangen sto han for en ellevill redning på en heading fra kloss hold.

Også Karlstrøm viste klasse mellom stengene på Alfheim. Han holdt Tromsø for alvor inne i kampen og sørget for at håpet levde til siste slutt.

Tromsø klarte ikke å få scoringen de trengte, og «Gutan» rykker dermed ned til 1.- divisjon, mens Stabæk ble nummer åtte.