Danske Oliver Kjærgaard, forlater etter alle solemerker TIL etter årets sesong, selv om har kontrakt ut jubileumssesongen 2020.

– Oliver har kontrakt med oss videre, men klart, både han og vi må se på sjansen for at han spiller regelmessig neste året for hans videre utvikling, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen.