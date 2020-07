Premier League direkte: Chelsea i trøbbel - West Ham utlignet

Knuser Azpilicueta i lufta på bakre stolpe der Soucek og stanger ballen i mål. Det er på cornere det skal skje for West Ham

Mål for West Ham United!

Antonio blir spilt frem på et solid løp. Mister ballen. Men Rudiger roter ballen til corner. Forrige corner ble jo full dramatikk!

Antonio blir spilt frem på et solid løp. Mister ballen. Men Rudiger roter ballen til corner. Forrige corner ble jo full dramatikk!

West Ham har slitt med å score mål og dette er kjedelig for Moyes, som vandrer på sidelinjen.

West Ham har slitt med å score mål og dette er kjedelig for Moyes, som vandrer på sidelinjen.

Slås inn i feltet. Abraham header ut til corner. Rister på hodet over egen inngripen Chelsea-spilleren

Slås inn i feltet. Abraham header ut til corner. Rister på hodet over egen inngripen Chelsea-spilleren

32′ DEL