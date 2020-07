Premier League direkte: West Ham sjokkerer Chelsea – har snudd til ledelse i sluttminuttene

Og det er over! West ham har vunnet kampen.

Ser ut til å gå veien dette for West Ham.Tre poeng foran Aston Villa nå som ligger tredje sist på tabellen.

Dette vil være en viktig seier, dersom de vinner, for West Ham.

Der sitter den for hjemmelaget i det kampen er inne i det 90. minutt. Antonio sender ballen langt mot innbytter Jarmolenko som søker utover i feltet i duellen alene mot Rüdiger på kontringen. Ukraineren setter ballen mot lengste hjørnet og ballen går inn bak Kepa.

Mål for West Ham United!

Alonso header over på corneren. Minuttene går her nå.

82′ DEL