Det har vært noen begivenhetsrike dager for hammerfestingen. Tirsdag kveld ble han klar for Molde – for en overgangssum på godt over 2 millioner kroner pluss klausuler.

I det første intervjuet etter overgangen, med Romsdals Budstikke, kom han med kritikk av trenerteamet på TILs A-lag.