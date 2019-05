Tre endringer for Ranheim før kampen i Skien

Skien: Ranheim reiser til Telemark vel vitende om at de må vise seg fra en bedre side enn i kampen mot Vålerenga. Forrige søndag ble det et sviende 1–5-tap mot Oslolaget i fjæra. Dermed står Ranheim med stusslige sju poeng på like mange kamper, mens laget til Dag-Eilev Fagermo ligger på en solid andreplass med 16 poeng.

Og skulle det bli med bare ett poeng i Skien, sier Ranheim-treneren seg fornøyd.

– Ja, ett poeng er sterkt, men vi er mest opptatt av prestasjonen. Vi reiser jo med trua på å vinne kampen, men det er klart, vi må stikke fingeren i jorda. Og tar vi poeng, har vi helt sikkert gjort en god kamp, sier han før kampen.

– Må lage trøbbel

Maalen forteller at de ønsker å gjenskape prestasjonene de har hatt på bortebane mot Odd. Han tenker da på kampene mot Kristiansund og Lillestrøm, men ikke kampen mot Brann. Seieren i Bergen omtaler han som et «ran».

– Vi må lage trøbbel for dem og spille dem lave. De må få litt å bryne seg på, og det har vi ikke vært spesielt god på de siste kampene, erkjenner treneren.

For å gjøre det, tar også Maalen grep. Fra før av er Marius Augdal og Kim Riksvold langtidsskadd. Men foran kampen i Skien er heller ikke Øyvind Storflor med. 39-åringen må passe på belastningen som møter dem i de neste ukene, opplyser Ranheim-treneren, og Storflor er derfor ikke med i troppen.

Skarsem inn fra start

Det betyr at Olaus Skarsem får prøve seg fra start på høyre kant. Men også på venstre kant er det gjort endringer. I går fikk Ola Solbakken en kjenning på baksiden av låret, og er derfor heller ikke med i troppen. Det åpner for at Erik Tønne, som i årets sesong har figurert mest på venstreback, blir flyttet høyere opp i banen.

På den sentrale midtbanen får også Magnus Blakstad, spilleren som var skadet over en lang periode, sin eliteseriedebut fra start. Han har til nå i sesongen blitt byttet inn ved seks anledninger. Det betyr at spanjolen Adrià Mateo López er blitt henvist til benken.

Med tre endringer fra kampen mot Vålerenga, blir laget seende ut slik fra start (4–3–3):

Barli – Alseth, Kvande, Furu, Foosnæs – Valla Dønnem, Blakstad, Reginiussen – Skarsem, Karlsen, Tønne.

Benken: Lenes, Heggem, Mateo Lopez, Sørløkk, Sørhøy og Sollie Rønning.