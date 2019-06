Under torsdagens generalforsamling i Viking reiste Ove Tveteraas seg og la 2 millioner kroner på bordet til den kommende emisjonen.

– Av erfaring fra tidligere emisjoner vet jeg at det er viktig at noen starter ballet, at noen får dette i gang slik at andre kan kaste seg på. Det er også viktig at Viking og Bjarne Berntsen føler en trygghet når overgangsmarkedet åpner 1. august, forklarer Ove Tveteraas overfor Aftenbladet.