Først holdt den svenske profilen en flammende tale, så satte hun Zlatan på plass

Zlatan Ibrahimovic ville ikke sitte i salen med resten av Fotball-Sverige. Superstjernen hadde krevd et eget rom til seg og sine, og selvsagt fikk han viljen sin. Nå var LA Galaxy-proffen på scenen for å dele ut en pris. Først takket han alle som hadde kommet, men la raskt til at hadde det ikke vært for at han var der, så ville heller ikke de vært det.

På sedvanlig, zlatansk vis fortalte Ibrahimovic at han hadde lovet TV-produsentene og arrangørene et stort oppmøte bare med sitt nærvær. Vitsen ble møtt med høflig humring og spredt latter, men for de fleste var det klart at 2018-utgaven av Fotbollsgalan hadde en annen hovedperson enn den lange spissen fra Rosengärd i Malmö.

«Det var virkelig unødvendig, uansett om det var en spøk eller ikke. Det handler ikke om Zlatan denne gangen», sa Nilla Fischer etter festen. Mange ga Wolfsburg-spilleren rett. Denne gangen handlet det faktisk om henne.

Simon Hastegård, Bildbyrån

For hva gjør en 34-åring hvis hun blir kåret til årets spiller i hjemlandet for første gang i karrieren? Fischer gjorde det motsatte av Ibrahimovic. Hun snakket om andre enn seg selv.

Da Ada Stolsmo Hegerberg tre uker senere ble første kvinne i historien til å vinne den internasjonale gullballen – Ballon d’Or – henvendte hun seg til alle jenter og ba dem tro på seg selv.

Nilla Fischer gjorde det samme og gikk samtidig til angrep på de store forskjellene innen sporten. Veteranen sa til jenter over hele verden at hun «vet hvordan det oppleves å bli hånet av gutter for fotballens skyld. For at du ikke er god nok eller for at du helt enkelt er bedre enn hva de er». Hun vet hvordan det oppleves når noen spør «hvorfor spiller dere ikke på en mindre bane, med mindre mål og lettere ball».

– Jeg vet hvordan det er når klubben eller treneren ikke støtter deg eller står bak deg, sa Fischer.

Simon Hastegård, Bildbyrån

Ba mennene komme på banen

Hvis hun klarer å riste av seg den lille skaden fra kvartfinalen mot Tyskland, er Fischer hjertet av det svenske forsvaret i onsdagens VM-semifinale mot Nederland.

Hun har sølv fra OL i 2016 og bronse fra 2011-VM. Nå jakter 34-åringen gullet som fortsatt mangler i den ellers så imponerende premiesamlingen. Det vil være en liten sensasjon om svenskene klarer det. Konkurransen om VM-tittelen har aldri vært større.

Men er det noe Fischer kan, så er det å slå nedenfra. I takketalen for fjorårets Diamantboll i svensk fotball pekte hun videre på at hvis hun hadde stått der som mann med den samme CV-en, ville hverken hun eller barna trengt å bekymre seg for det økonomiske resten av livet.

Hun ba jentene som så på, om ikke å kjenne på noe takknemlighetsgjeld.

– For vi fortjener så mye mer, sa Fischer.

Samtidig ba hun det motsatte kjønn om å komme på banen.

– Alle dere gutter, og fremfor alt menn, det er på tide å bli med i kampen, for likestilling er noe som vi alle tjener på, men det er noe vi må gjøre sammen.

Johanna Lundberg, Bildbyrån

Statuen som ble ødelagt

Fischer har aldri vært redd for å si meningene sine høyt. Det har også hatt sin pris.

– Å være en kvinnelig fotballspiller, og å være en homofil kvinne, vekker mye hat, sa hun til Guardian i fjor.

Det svenske fotballforbundet fikk før mesterskapet satt opp fire statuer av VM-spillere. Det skulle være et symbol på likestilling, og Fischer var en av de utvalgte. Det gikk imidlertid ikke mange uker før statuen i Linköping ble vandalisert. Kun den ene fotballskoen sto igjen på sokkelen.

Mange av de andre delene var kastet i elven Stångån. Fischer kalte handlingen for uakseptabel og mente det var spesielt respektløst at et symbol på en kvinnelig fotballspiller ble ødelagt midt under VM.

Igjen henvendte hun seg til jenter over hele verden og ba dem om aldri å gi opp kjærligheten til og lidenskapen for fotball.

Fakta: Nilla Fischer Født: 2.8.1984 i Kristianstad Klubber: Vittsjö, Kristianstad, LdB FC Malmö, Lindköpings FC, Wolfsburg, Lindköpings FC Landskamper/mål: 180/23 Meritter: Svensk seriemester to ganger, tysk seriemester fire ganger, tysk cupmester fem ganger, Champions League-vinner én gang. OL-sølv i 2016 og VM-bronse i 2011. Fikk Diamantbollen i 2018 (beste kvinnelige spiller i Sverige).

Andreas Eriksson, Bildbyrån

Flytter hjem

Fischer vant Champions League med tyske Wolfsburg i 2014. Samme sommer fikk hun Caroline Graham Hansen som lagvenninne. Sammen har de vunnet serien tre ganger og cupen fem ganger.

Mens Hansen nå drar videre til Barcelona, flytter Fischer hjem til Linköping (hvor norske Frida Maanum spiller). Hun har skrevet kontrakt ut 2021-sesongen, noe som kan bety at Fischer sikter seg inn mot både OL neste år og EM i 2021.

Det er ikke bare en av de beste spillerne som vender tilbake til gamlelandet. Det er ingen grunn til å tro at Nilla Fischer kommer til å holde meningene om fotball og likestilling for seg selv i tiden fremover.