Costaricaneren Wilmer Azofeifa ble lånt inn fra Sarpsborg 08 for å erstatte langtidsskadde Izunna Uzochukwu i august, men det har blitt lite spilletid for midtbanespilleren.

25-åringen fikk et ni minutter langt innhopp mot HamKam for tre uker siden. Utenom det har han vært på benken og spilt for AaFK 2 i 3. divisjon.