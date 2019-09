Daglig leder Asle Tjøtta har valgt å si opp sin stilling i Bryne FK. Han vil dermed fratre fra kommende årsskifte.

– Jeg har bestemt meg for at min tid som daglig leder i Bryne FK går mot slutten. Etter mye refleksjon, har jeg nå levert min oppsigelse til styret. Det er vemodig. Men jeg tror at klubben er best tjent med at andre nå tar over. Samtidig har jeg også valgt å tenke på eget ve og vel. Det har vært givende og spennende år, men også krevende, sier Asle Tjøtta i en pressemelding.