Knalltøffe kamper for sørlandsjentene: – Veldig intenst

OSLO: – Veldig intenst, konkluderer June Sønderland Kvammen (16) mens svetten siler på Ekebergsletta.

Hun og jentene fra Gimletroll spilte 0–0 i sin første kamp i turneringen mot HIF/Stein mandag formiddag.

I en jevn og tett kamp, som ble spilt i rundt 30 grader, bølget kampen fram og tilbake i et imponerende tempo.

Fakta: Slik går det med sørlandslagene Resultater søndag og mandag: Gutter 12: Giv Akt – Gjelleråsen 0–3 Gutter 13: Spangereid IL – Rosendal TF 4–2 Jenter 13: Lillesand IL – Sædalen Idrettslag 6–1 Lillesand IL – Holmen IF 2 11–0 Gutter 13/14: Giv Akt – Bækkelagets SK 1–5 Gutter 14: Froland IL – Austevoll IK 2 2–1 Farsund IL – ROS IL 2–4 Farsund IL – Seleccion Elite 2–2 Jenter 14: Torridal IL – Kolnes IL 4–0 Torridal IL – Røa IL 0–0 Jenter 15: Hånes IF – Sandviken IL 0–5 Torridal IL – Sveio IL 0–1 Jenter 15/16: Flekkefjord FK – AVJU 4–1 Gutter 15: Flekkefjord FK – Strindheim 2 0–2 Gutter 15/16: Flekkefjord FK – Bremnes IL 6–2 Gutter 16: Flekkefjord FK – Austevoll IK 0–1 Flekkefjord FK – Førde 2 5–0 Vigør FK – Os TF 1–1 Giv Akt/Spangereid – Team Askøy 1 0–2 Jenter 16: Gimletroll IK-Fotball – HIF/Stein 0–0 Jenter 17: Søgne FK – Øvrevoll Hosle IL 5–3 Kilde: www.norwaycup.no

Espen Sand

– Uheldige som ikke scorer

Kvammen og Gimletroll hadde nok de fleste mulighetene til å avgjøre, men ballen ville ikke inn.

– Vi hadde en del sjanser som vi bare er uheldige at vi ikke scorer på. Hele laget ga alt, og med tanke på varmen så var det godt gjort å holde innsatsen gjennom hele kampen. Uavgjort var kanskje greit, siden motstanderlaget også hadde sjanser til å score, mener Kvammen.

Espen Sand

Framfor å fokusere på tapte poeng valgte Gimletroll-trener Jan Terje Krabbesund å skryte av jentene.

– Jentene er gode og jobber vanvittig i 30 grader. De synes det er gøy å spille og klarer å produsere mye sjanser. Vi gjør alt riktig, en veldig god kamp, men ballen vil ikke i mål. Samtidig møter vi et lag med mange tøffe spillere som ikke står med hendene i lomma, sier Krabbesund.

Espen Sand

Åttendelsfinale i NM

Gimletroll-jentene har hatt en fin sesong så langt, og er blant annet kommet videre i norgesmesterskapet for jenter 16, der de er klare for åttedelsfinale på seinsommeren.

Espen Sand

Nå vil de gjøre alt for å komme seg videre til A-sluttspillet i Norway Cup.

– Det har vi ekstremt lyst til, svarer Kvammen på spørsmålet om mulig avansement foran de to siste kampene mot Bremnes mandag kveld og Herd tirsdag morgen.

Espen Sand

– Vi skal komme så langt som mulig, sier 16-åringen fra Kristiansand.

Tror målforskjell avgjør

Espen Sand

Trener Krabbesund tror avansementet kan bli avgjort på målforskjell.

– Mye tyder på at Bremnes er gruppefavoritten, mens Herd trolig er et svakere lag. Jeg tenker vi kan få kjørt oss i kveld, mens avansementet kan stå på målforskjell mellom de øvrige lagene, sier han.

Espen Sand

Mens drømmen om A-sluttspill lever for Gimletroll, sloknet håpet for Jenter 15 fra Hånes mandag formiddag.

To tap for Hånes

Søndag tapte de 2–0 for tyske TSC Wellingsbüttel og mandag måtte de se seg slått 5–0 av et meget sterkt Sandviken fra Hordaland.

– Vi møter et bedre lag i dag. De vinner en del nærkamper og er tøffere for eget mål. Vi merket at så fort vi møter lag utenfor Agder, så møter vi gjerne mer fysikk. Det er noe vi kan lære av, sier Pål Danielsen, trener for Hånes.

Espen Sand

Etter 0–3 til pause, spilte Hånes en langt bedre andre omgang og var i perioder fullt med notene.

Eline Kaiser har stått mellom stengene i ett år. Mot Sandviken fikk målvakten en strevsom, men artig kamp.

– Gøy kamp

– Jeg fikk mange skudd på meg og mange muligheter til å prøve meg som keeper. Sånn sett var kampen gøy, smiler hun.

Espen Sand

I forsvaret måtte Salem Jahal Assenay innse at de møtte overmakten i Sandviken.

– Det gikk ikke helt vår vei, men vi gjorde vårt beste. Mer kan ingen forvente. De var kjempegode. Det er uansett kjempegøy å være her. Nå skal vi bade, se kamper, shoppe og se på gutter, gliser Assenay.

Espen Sand

Viktig opplevelse

Turneringen er langt fra over for jentene fra Hånes. Tirsdag blir det kamp mot Skarp fra Nord-Norge, før et eventuelt B-sluttspill seinere i uka.

Espen Sand

Danielsen mener selve opplevelsen kanskje er viktigere enn det sportslige i Norway Cup.

– Vi var med her første gang i fjor, og turneringen gir en større opplevelse ut over bare fotballen. Det tror jeg er veldig viktig, spesielt for jentelag, og for å styrke miljøet, sier Danielsen.