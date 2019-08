Seks strake kamper uten seier for Jerv

Strømmen - Jerv 3–1

Arne Sandstøs menn har ikke vunnet på nesten to måneder. Forrige gang Jerv vant var 6. Juni. Da vant laget 3-1 borte mot tabelljumbo Tromsdalen. 20 minutter var spilt da laget fra Grimstad havnet bakpå i Strømmen. Keeper Øystein Øvretveit gjorde en stor tabbe da han spilte ballen i beina på Lasse Bransdal. Han løftet ballen i målet. Fire minutter senere sto det 2-0. Victor Grodås, sønnen til tidligere keeperhelt Frode Grodås, løftet ballen inn i feltet. Der sto Sivert Stenseth Gussiås og styrte inn mål nummer to.

Chuma Anene skapte ny spenning for gjestene da han reduserte etter en drøy time. Han var på rett plass til rett tid og satte inn en retur etter et susende skudd fra Mathias Wichmann. Oppgaven ble tyngre for gjestene da Daniel Aase ble utvist 20 minutter før slutt for to gule kort. 11 minutter før slutt var kampen punktert. Pål Steffen Andresen headet inn 3-1 etter en corner. Og det kunne blitt mer for Strømmen. Øvretveit, som var uheldig på 1-0-scoringen til Strømmen, hadde flere strålende redninger utover i kampen. Nå venter HamKam på hjemmebane i neste kamp for Jerv. Etter seks strake kamper uten seier trenger laget å vinne igjen. Arne Sandstøs menn ligger på 12.-plass i 1. Divisjon. Ned til Strømmen på kvalifiseringskamp skiller tre poeng.