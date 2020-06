Alexander Sørloth skjøt Trabzonspor til cupfinale med to mål

Alexander Sørloths to scoringer ga Trabzonspor 3–1 i returkampen mot Fenerbahçe, og laget er klart for den tyrkiske cupfinalen i fotball.

Alexander Sørloth scoret i begge kamper da Trabzonspor tok seg til den tyrkiske cupfinalen i fotball. MURAD SEZER / Reuters

NTB

Nå nettopp

Trabzonspor hadde 2-1-ledelse fra den første semifinalekampen på hjemmebane, spilt før viruspausen. Nordmannen scoret også i den kampen 3. mars.

Det var hans 23. mål i serie og cup denne sesongen, men det neste lot vente på seg helt til tirsdag. Siden har han vært gjennom en kort skadeperiode og en lang viruspause, men han har ikke glemt veien til nettmaskene.

Allerede i kampens 6. minutt var Sørloth frempå. Fra en posisjon rett utenfor hjørnet av 5-meteren skjøt han med venstre ballen i mål forbi hjemmelagets keeper Altay Bayindir.

Sørloth kom i fokus igjen senere i den første omgangen, da hjemmelagets kaptein Emre Belözoglu fra sin plass på benken kjeftet på seg rødt kort. Foranledningen var at Sørloth var tøff i en luftduell med Serdar Aziz. Sørloth la fingeren over leppene for å hysje, og for det fikk han gult kort.

Deniz Turuc utlignet for hjemmelaget før pause, og dermed var det full kamp igjen. Spenningen levde inntil Sørloth punkterte den med vinnermålet i det 83. minutt.

Rett før slutt gjorde Filip Novak 3–1.

Finalemotstanderen blir klar torsdag. Da skal Alanyaspor forsvare 1-0-ledelse mot Antalyaspor.