Cupoppsettet klart: Molde får ny tur til Nordmøre

MOLDE: Mandag presenterte Norges Fotballforbund oppsettet for den andre cuprunden.

Molde tok seg enkelt videre etter 5–0-seier borte mot Eide. I den andre runden blir det nok en gang tur til Nordmøre. MFK skal nemlig møte Sunndal i neste cuprunde.

Kampen spilles torsdag 23. mai. De øvrige kampene i den andre cuprunden spilles i hovedsak dagen før.

Trenes av tidligere MFK-spiller

Molde 2 slo Sunndal 5–0 i 3. divisjon for et par uker siden. Sunndal rykket opp fra 4. divisjon sist sesong. Trener for laget er tidligere Molde-spiller Torgeir Ruud Ramsli. Keeper Erik Iversen er utlånt fra Molde til Sunndal.

Sunndal var også med i cupen i fjor. Da ble det exit i den første runden, etter 0–4-tap mot Kristiansund.

Det er første gang Sunndal er i den andre cuprunden siden 1999. I første runde vant Sunndal 1–0 mot Byåsen. Tidligere KBK-spiller Tor Erik Torske ble matchvinner med kampens eneste scoring.

BJØRN BRUNVOLL

Molde møtte Sunndal i den første cuprunden i 2012. Da vant Molde 4–0 etter at Magnus Stamnestrø og Davy Claude Angen satte inn to scoringer hver. Vegard Forren spilte hele kampen for Molde den gangen.

– Det vi har tatt hensyn til er at de lavest rangerte lagene får motstander fra Eliteserien eller OBOS-ligaen. Samtidig prøver vi å begrense reisebelastningen og unngå lag som har spilt mot hverandre i nær fortid. Det er ikke alltid alle kriteriene blir oppfylt i alle kamper, men det er en vanskelig kabal og jeg synes det er mange fine kamper. Jeg håper og tror vi klarer å skape mange fine fotballfester med dette oppsettet, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling om cupoppsettet.