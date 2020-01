GRAN CANARIA: Brann mislyktes på alle mål de selv satte seg i 2019. Som en følge av det kom en knalltøff evaluering etter sesongen, og trenerens jobb kom i spill.

Styret bestemte seg for å fortsette med Lars Arne Nilsen som sjef for laget, men har stilt krav til at ting må bli bedre.