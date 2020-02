Den svenske landslagsprofilen har spilt for flere storklubber i Europa de siste ti årene. I tillegg har han deltatt i både EM og VM for sitt hjemland.

Aldri før har han delt samme bane som en åpen homofil spiller.

– Elitefotballen støter bort homofile, eller presser gutter til å være stille om noe så selvsagt som hvem man elsker, forteller Ekdal i en video publisert i Aftonbladet.

Den åpenhjertige videoen, som ble spilt i sommer, har nå gitt 30-åringen en pris. På mandagens QX-galla i Stockholm, også kjent som Gaygallaen, ble Ekdal kåret til «årets hetero» for å ha brukt stemmen og engasjert seg.

– Bekymret

Ekdal mener fotballen har et ansvar for å bryte tabuene om at det ikke er greit å være homofil i fotballen.

– Det er ikke den enkelte gutts ansvar å tørre. Det er min, din og alle andres jobb å sørge for at det ikke kreves mot, fortalte Ekdal.

Etter å ha mottatt prisen ga han uttrykk for sin bekymring over å dele videoen. Samtidig tok han et nytt oppgjør.

– Jeg var litt urolig da jeg spilte inn denne videoen fordi jeg som hetero mann var bekymret for at jeg ba homofile om å komme ut. Selvfølgelig vil vi sammen gjøre det naturlig for alle å komme ut. Det skal være ren glede. Der har vi alle et ansvar for å skape et miljø der det er gøy. Jeg håper vi gjør dette sammen, sa han i en videohilsen under utdelingen.

Den norske hotelleieren Petter Stordalen og artisten Zara Larsson var blant de andre nominerte. Prisen ble delt ut av den tidligere alpinisten Anja Pärson, fotballspilleren Lotta Schelin og kampsportutøveren William Seth-Wenzel.

Griezmann engasjerte seg

I mai i fjor ble Frankrikes VM-helt, Antoine Griezmann, spurt om hva han hadde gjort dersom en lagkamerat sto frem. Det var i anledning av dokumentarfilmen «Fotball og homofili – i hjertet av tabuet», laget av Frankrikes første åpent homofile fotballspiller, Yoann Lemaire.

– Jeg ville oppfordret ham til å være stolt og glad. Jeg tror det kunne åpne døren for andre. Jeg ville vært der for ham for å vise at det er normalt, sa verdensstjernen, ifølge The Huffington Post.

Ingvild Endestad, lederen i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), kom den gang med et ønske om at klubbene tar større ansvar.

– Det ligger et ansvar hos trenerne. Man må være helt tydelig på at «i vår klubb er du velkommen uavhengig av tro, hudfarge og hvem du forelsker deg i». I tillegg må det kunne forventes at det tas på alvor fra spillere både på og utenfor banen, sa Endestad.

Samtidig etterlyste hun mer kompetanse rundt temaet i fotballen. Norges Fotballforbund (NFF) ga uttrykk for at de jobber målrettet med temaet.

– Fair play og respekt for alle er hovednøkkelordene. Vi driver holdningsarbeid og det handler om å sende riktige signaler ut, sa Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF.