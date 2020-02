Fotballhelg på adressa.no: Se både Rosenborg og Ranheim direkte

Rosenborg innledet året kampsesong med seier 2–1 mot nyopprykkede Stjørdals-Blink. Lørdag møter RBK laget som rykket ned fra Allsvenskan sist sesong.

GIF Sundsvall har så langt i 2020 spilt to treningskamper. Forberedelsene til den kommende sesongen i Superettan startet med et klart tap for Östersund. Deretter vant laget 1–0 mot AIK i Nordichallen.

RBK – GIF Sundsvall spilles i Abrahallen kl. 15 på lørdag. Hele kampen sendes direkte på adressa.no.

Sendestart er kl. 14.45.

Håvard Jensen

Siste nytt fra RBK-leiren er at Dino Islamovic ikke spiller. Den ferske RBK-spissen, som scoret mot Blink sist, sliter med en skade og deltok ikke på treningen fredag.

Islamovic stiller til intervju før kampstart lørdag.

Lokalderby uten rivalisering

Søndag sendes det som blir en forsmak på lokalderbyet på nivå to i Fotball-Trøndelag.

Ranheim sesongdebuterer, mens Stjørdals-Blink viste lovende takter mot RBK i sin første treningskamp.

– Det er lite rivalisering knyttet til denne kampen. Vi skal uansett ikke legge all verdens i styrkeforholdet mellom Ranheim og Blink i februar. Men dette er starten på en kampsesong som vi gleder oss til. Det er en ny giv, og nyvunnen entusiasme og tro på at 2020 blir et godt år for Ranheim, sier Ranheims klubbleder Frank Lidahl.

Ranheim – Stjørdals-Blink spilles søndag kl. 18 i Abrahallen. Hele kampen sendes direkte på adressa.no. Sendestart er kl. 17.45.