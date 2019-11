Arna-Bjørnar – Vålerenga 0–2

Hovedstadslaget gjorde kort prosess mot Arna-Bjørnar i Bergen da de tok ledelsen etter 15 minutter ved Rikke Marie Madsen, og kun åtte minutter senere økte til 2–0 ved Marie Dølvik Markussen.

Siden kontrollerte gjestene kampen inn på en bane som ble beskrevet som svært krevende. Det er nemlig ikke undervarme på kunstgresset på Arna idrettspark og nattens frost skapte diskusjon om kampen i det hele tatt skulle avvikles.

Dommer Karoline Marie Jensen vurderte likevel baneforholdene som «godt nok», ifølge VG.

Klepp var i posisjon til å stjele sølvet om det slo bunnlaget Fart på bortebane, men de var avhengig av at Vålerenga ikke vant sin kamp. Slik gikk det ikke. Likevel avsluttet de sesongen på best tenkelige vis med en knusende 6-1-seier.

Seriegullet sikret LSK Kvinner seg tre runder før slutt da de spilte uavgjort mot Kolbotn. Dermed skrev romerikingene historie med seks strake seriegull, og sju gull på de siste åtte årene. Det til tross for at stjerner som Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen forlot klubben midtveis i sesongen.

I den avsluttende kampen spilte de 2–2 bortebane mot Stabæk etter to mål av rutinerte Elise Thorsnes. Med det ble hun delt toppscorer i klubben med Guro Reiten. Begge med 12 mål hver. Reiten spilte kun ti kamper før hun ble hentet av den engelske toppklubben Chelsea.

Cordaer ble toppscorer og skadet

I kampen mellom Røa og Sandviken skulle kampen om toppscorertittelen avgjøres. Vertene ledet 2-0, men gjestene fra Bergen kom tilbake til 2–2 etter ett mål av blant annet Kennya Cordner. Landslagsspillerne fra Trinidad og Tobago scoret det første målet til Sandviken, og ble felt og skadet da gjestene fikk straffe ti minutter før slutt.

Cordaer var såpass skadet at hun ikke kunne ta straffesparket som Kirvil Odden Sundsfjord reddet fra Maria Brochmann. Likevel holdt 17 mål til å bli toppscorer med ett mål foran Røas Synne Jensen.

Før den siste serierunden var det klart at Fart og Stabæk hadde rykket ned, mens Lyn skal ut i kvalifisering mot vinneren av Grand Bodø og Kil/Hemne. Det ble klart da Oslo-laget spilte 0–0 borte mot Kolbotn.

Tronsheims-Ørn avsluttet sesongen med 1-0-seier borte mot Avaldsnes. Mye tyder på at trønderne fra neste år blir en del av Rosenborg.

Stor endring i toppserien

Kvinnenes toppserie i fotball starter 21. mars neste år. Nytt av året blir det at de to øverste ligaene deles opp i grunnserie og sluttspill. Det er lagt opp til 18 grunnserierunder der de ti lagene møter hverandre to ganger. Deretter kommer sju sluttspillrunder.

Vinneren av mesterskapsligaen får den ene av to plasser i mesterligaen.

På nivået under blir det en kvalifiseringsliga der lag nummer fem til ti i Toppserien, samt lag én og to fra 1. divisjon, skal spille en enkel serie. Vinneren av dette sluttspillet skal spille mot nummer to i den såkalte mesterskapsligaen om den andre mesterligaplassen.