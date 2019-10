Rosenborg – Molde 3-1

LERKENDAL: Molde hadde ikke vunnet på Lerkendal siden 2014, og alt lå til rette for at dette kanskje var muligheten man hadde ventet på. På motsatt banehalvdel ventet et skadet dyr i Eirik Horneland og Rosenborg, som før kampen hadde hele 15 poeng opp til MFK. I tillegg var Hornelands menn avhengige av seier for å holde liv i drømmen om spill i Europa i 2020.