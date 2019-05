– Det har vært viktig for min utvikling å få spille kamper på et nivå hvor jeg kan utvikle meg. Det kommer et tidspunkt hvor en god treningshverdag ikke er nok.

Det sier Philip Aukland til Fædrelandsvennen. Da vi gikk inn i 2019, var han en del av treningsgruppa i A-laget til Start. Når Start møter Fram på bortebane i cupens første runde onsdag, spiller Søgne-gutten i rødt.