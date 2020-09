Tangopoolen er bekymret for investeringene i AaFK: – Vi har kjøpt og kjøpt og ikke fått inntekter

Lederen for Tangopoolen, Bjarne Haagensen, liker dårlig at spillere de har investert i forsvinner gratis fra AaFK.

Nå nettopp

For to uker siden gikk daværende AaFK-trener Lars Bohinen ut mot jobben som klubben hadde gjort for å resignere Holmbert Fridjonsson. Han pekte på at klubben ikke har vært god nok på å gjøre det med flere spillere, som Aron Thrandarson og Daniel Gretarsson.

– Det er mange penger i den tangokassa (tangopoolen) som forsvinner ut, advarte Bohinen mot.