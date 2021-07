Kaos for Rooney og Derby før seriestart: – Alt er bekmørkt

Med to uker til seriestart i Championship har Derby ni seniorspillere i troppen. Eirik Aase i Championship Norge skjønner ikke hvorfor Wayne Rooney fortsetter som manager i den kriserammede klubben.

TØFFE TIDER: Wayne Rooney har det på ingen måte enkelt som Derby-manager på Pride Park.

– Alt jeg kan gjøre er å prøve å bringe litt verdighet og stolthet tilbake til denne klubben. Det er tydelig at det har blitt borte de siste årene, og det er min jobb å bringe det tilbake, sier Derby-manager Wayne Rooney til Sky Sports.

15. januar 2021, etter noen måneder som midlertidig manager, fikk Rooney jobben på permanent basis. Og det har vært alt annet enn enkelt. Det var med nød og neppe Derby holdt seg i Championship forrige sesong. De reddet plassen med ett poengs margin i siste serierunde.

Nå nærmer en ny sesong seg. 7. august sesongåpner The Rams mot Huddersfield, men akkurat nå har ikke Rooney engang en ellever til disposisjon.

– Det er ikke ideelt. Det har vært vanskelig å ikke vite hvordan troppen min ser ut om to uker når ligaen starter. Vi må få det ordnet, sier Rooney.

I skrivende stund har Derby ni registrerte seniorspillere. To av dem er målvakter.

Nå krever Rooney at klubben tar tak og signerer spillere. Samtidig utelukker han å forlate klubben, til tross for den begredelige situasjonen.

– Hvis jeg skal være ærlig, ville det vært lett for meg som manager å forlate min posisjon i denne situasjonen. Jeg ser på det som en utfordring, og jeg er en kriger. Jeg er takknemlig for at Derby gir meg denne muligheten, og vil gjøre alt jeg kan for å få klubben gjennom dette.

Det skjønner Eivind Aase fra Championship Norge svært lite av.

– Jeg forstår ikke hvorfor han står i det, og ikke bare gir seg. Det er sikkert noen økonomiske ting han ikke får hvis han gir seg. I mange andre klubber ville han fått sparken med de dårlige resultatene. Dette er uansett en gyllen mulighet for han å forlate klubben med ryktet i behold, sier Aase.

– Alt er bekmørkt. Det er ingen grunn til optimisme, sier Aase.

MØTTES NYLIG: De to gamle Manchester United-lagkameratene Wayne Rooney og Ole Gunnar Solskjær, nå managere for henholdsvis Derby og Manchester United, møttes til dyst i sesongoppkjøringen.

I treningskampene har Rooney hatt med flere kontraktsløse spillere, såkalte «free agents», for å kunne stille lag.

Derby har vært under overgangsnekt i lengre tid, men nå har EFL (English Football League) besluttet at klubben kan signere spillere som ikke allerede er under kontrakt, men de kan bare tilby ettårskontrakter.

De kan også hente spillere på låneavtaler som varer i seks måneder, og samtidig er de underlagt strenge regler når det kommer til lønninger.

Blant spillerne som har vært med for Derby i sommer, som nå kobles til klubben, er stopperveteranen Phil Jagielka og tidligere Manchester United-spiller Ravel Morrison. Også tidligere Liverpool-forsvarer Andre Wisdom har vært med.

– Det er artige, kontraktsløse spillere som har vært gode i Premier League, Championship og League One. Klarer han å lage et lag av det er det gøy, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad til VG.

MED DERBY: Phil Jagielka har lang fartstid i Premier League. Han er kontraktsløs etter nedrykket med Sheffield United forrige sesong, men var med da Derby møtte Manchester United i sesongoppkjøringen.

At det er snakk om «artige» spillere er imidlertid det eneste «lyspunktet». For som TV 2-kommentatoren påpeker:

– Det er en fortærende situasjon, med en eier som vil selge klubben. De har et utgangspunkt som er fryktelig vanskelig.