Tallenes tale: Bortelaget vinner oftest med tomme tribuner i VM-kvalik

ROTTERDAM (VG) Her tar Ståle Solbakken (53) oppstilling tett på egne spillere før siste økt før gruppefinalen mot Nederland. På et folketomt De Kuip tirsdag kveld kan landslagssjefen få en enda viktigere rolle.

EN I MENGDEN: Ståle Solbakken følger med på Fredrik Aursnes, Stian Gregersen, Ola Solbakken, Mathias Normann, Marcus Holmgren Pedersen og Marius Lode på De Kuip i Rotterdam.

16. nov. 2021 19:27 Sist oppdatert 26 minutter siden

Det mener Geir Jordet, professor i fotball og psykologi ved Norges idrettshøgskole. Etter å ha sett nøye på studier som har dykket i fotballkamper under coronapandemien, slår han fast at de fleste aspektene ved tomme tribuner i Rotterdam vil gå fordel Norge.

Mens Nederlands veterantrener Louis van Gaal må følge oppgjøret fra tribunen på grunn av en hofteskade, kan engasjementet og væremåten til den relativt påskrudde norske landslagssjefen bli et trumfkort.

– Tomme tribuner gir mulighet for å snakke mer, og da blir Ståle Solbakken på sidelinjen som en 12. spiller. Det har ikke Nederland med van Gaal i rullestol. Den Solbakken som vi så som kaste seg rundt halsen på Moi under Montenegro-kampen vil få mer påvirkning enn han ville fått med publikum. Det er bra for Norge, sier Geir Jordet.

VG har sjekket tall for den europeiske VM-kvalifiseringen, der 72 kamper har gått uten tilskuere og 163 har gått med. Det avslører enda en bortefordel:

Med publikum har hjemmelaget gått seirende ut i 45 prosent av kampene. 22 prosent har endt uavgjort, mens i 33 prosent av tilfellene har bortelaget vunnet.

Uten publikum synker hjemmefordelen: Da vinner vertskapet 35 prosent av gangene, mens 22 prosent ender uavgjort. Hele 43 prosent av kampene har gått i favør gjestene.

– Bra, er landslagssjef Solbakkens tre bokstaver lange reaksjon på matematikken. Jordet viser i større grad på utregning av fasiten:

– Disse tallene gir hundre prosent mening for meg. At det er ti prosent forskjell på med og uten publikum i favør bortelaget i tellende landskamper er logisk. Det er også logisk at forskjellen er større enn i ligaspill (2 prosent) der det også er mange mindre viktige kamper representert, mener fotballpsykologen.

Han viser til en studie gjort i 63 toppligaer på verdensbasis, der totalen hjemmeseirer altså gikk to prosent ned under «coronakamper». Men påpeker at det var stor variasjon fra liga til liga.

– I Bundesliga gikk 54 prosent av poengene til hjemmelag før covid med folk på tribunen til 44 prosent etter. Da er det bortebanefordel. Uten covid er hjemmefordelen på rett over 60 på verdensbasis, forteller Geir Jordet.

Han fungerer som en slags mentalcoach for det han kaller en håndfull spillere på bra europeisk nivå. Samtaler med disse tyder på at fotballkamper uten tilskuere mister dimensjonen med «trøkket».

– En studie på kommunikasjon på banen, basert på kroppsspråk og diskusjon, viser at det gikk ned med 20 prosent. Det er mye. Min tolkning av det er at det er ikke like mye trøkk, følelser som blir uttrykt og mindre temperatur. Du har ikke publikum å spille på, som maner deg opp, tirrer og inspirerer. Veldig få jeg har snakket med, mener det er ålreit, konkluderer Jordet.

Nederland har kun møtt Gibraltar (6–1) i Rotterdam etter coronautbruddet i mars 2020 – og det var med tilskuere på mektige De Kuip. Forrige tap for Oranje på denne arenaen kom 11. oktober 2000 mot Portugal.

Siden har Nederland spilt 27 hjemmekamper i havnebyen: 23 seirer og fire uavgjort. De 18 siste er seire med en målforskjell på 52–4 i nederlendernes favør.

Forskjellen er slående om man sammenligner med lagets mest brukte hjemmebane de siste årene: På Amsterdam Arena har Nederland spilt 64 kamper i samme tidsrom. Der er statistikken 37 seire, 12 uavgjort og 15 tap.

Samtidig har Norge hatt utelukkende gode opplevelser for tomme tribuner på bortebane, med tre seire og én uavgjort.

– Jeg tror nok de (Nederland) synes det er kjipt, men for å være helt ærlig, synes jeg det er kjipt selv. Fotball skal spilles med fans, det skal være trøkk på tribunen og på stadion. For min del skulle jeg hatt fullsatt stadion i morgen, men sånn er det. Det er kjedelig og så får vi prøve å bruke det til vår fordel. Forhåpentligvis er det litt surere for dem enn for oss, sier Norges kaptein Martin Ødegaard.