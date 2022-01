Nattestad om sin kansellerte Jerv-overgang: – Latterligste jeg har opplevd i mitt liv

Sonni Nattestad (27) var en legesjekk fra å bli Jerv-spiller, men sier det var hans ønske å trekke seg fra overgangen. Trener Arne Sandstø mener det var best for alle parter at det ble slik – og sier stopperens rolle i den betente Babacar Sarr-rettssaken hadde innvirkning.

LANDSLAGSSPILLER: Sonni Nattestad (i hvitt) fra Færøyene i duell mot Skottlands John McGinn i oktober i fjor.

3. jan. 2022 17:38 Sist oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen for overgangskaoset – der Jerv søndag gikk fra å ønske Sonni Nattestad velkommen som årets første signering til å avbryte kontraktsinngåelsen – har sammenheng med Nattestads rolle som vitne i rettssaken mot tidligere Molde-spiller Babacar Sarr, bekrefter Jerv-trener Arne Sandstø overfor VG.

Sarr ble frifunnet i tingretten i 2018 for sovevoldtekt, men er likevel dømt til å betale erstatning. Statsadvokaten anket dommen i selve straffesaken, men den står på stedet hvil i lagmannsretten ettersom Sarr ikke har gjort seg tilgjengelig for å gjennomføre den.

Færøyske Nattestad – selv med spillerfortid i blant annet Molde – vitnet i rettssaken da den var oppe i tingretten, men ikke da han ble kalt inn til lagmannsretten.

I et intervju med VG forteller han om sin opplevelse rundt Jerv-overgangen og forklarer hvorfor han ikke kom til lagmannsretten som vitne.

– Jeg ble ikke overrasket i det hele tatt. Først av alt, var det jeg som trakk meg fra avtalen. Jeg ventet å høre noe, men dette er ikke noe jeg får gjort noe med, siden det ikke har med meg å gjøre. Jeg ville reise, men når alt kom til alt, ville jeg ikke dra til Norge og bli spurt hundre tusen ganger om den saken. Jeg er kun vitne og vet ikke hva som har skjedd, sier den klubbløse landslagsspilleren.

– Hvordan synes du Jerv håndterte dette?

– Latterligste jeg har opplevd i mitt liv. Først sa de at de trakk seg ut av avtalen og sa at de ikke kjente til episoden. Alle i Norge kjente til den. Det er uheldig at det høres ut som om jeg har gjort noe, men jeg har ikke gjort noe – utover å være vitne. De påstår at de ikke har gjort researchen, men det er totalt ... De har ikke håndtert dette bra, svarer Nattestad.

Om oppmøtet som vitne i rettssakene til Sarr sier Nattestad at han kan dokumentere hva som har skjedd. Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim opplyser til VG at Nattestad ga beskjed om at han ikke kom til å møte rett før saken skulle opp i lagmannsretten første gang, og at det førte til utsettelse.

Søndag begrunnet Jerv kanselleringen av midtstopperens overgang med at «saken Nattestad var involvert i ikke er noe vi som klubb kan stå inne for eller assosieres med».

Nattestad påpeker at han var både på politistasjonen og at han møtte som vitne i tingretten. Slik forklarer han lagmannsrettssaken fra vinteren 2019:

– Jeg fikk en e-post to dager før om at jeg måtte være i Norge, og jeg bodde ikke i Norge. Jeg svarte at jeg ikke rakk det, men jeg svarte litt senere at jeg kanskje kunne rekke det, likevel. Så fikk jeg beskjed om at det ble utsatt. Så for tredje gang fikk jeg en dato, i juni eller noe. Jeg dro dit, var i rettsbygningen og spurte etter rettssaken. Da fikk jeg beskjed at det var utsatt igjen, uten at jeg hadde fått noe beskjed.

– Så du dro til Norge?

– Ja, jeg var der i juni. De sa det var kansellert og så sa de i ettertid at de hadde skrevet til feil e-postadresse. Så jeg hadde ikke fått vite om det.

– Er det sant at du hadde forskjellige forklaringer fra politiavhøret til forklaringen i retten?

– Nei, jeg kan ikke huske å ha sagt noe forskjellig. Jeg tror jeg sa det samme to ganger, men det var noe vanskeligheter med norsken min. Da fikk jeg tolk den andre dagen, og da var alt bra. Jeg kan ha blandet noe norsk den første dagen. Men jeg kan virkelig ikke huske annet enn at jeg sa det samme, fastholder Sonni Nattestad.

Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim vil ikke gå i detalj rundt kommunikasjonen med Nattestad.

– Dette er et vitne som var kjent med tidspunktet for ankeforhandlingen og at saken ville bli utsatt dersom han ikke møtte. Vi fikk bekreftet både fra færøyske myndigheter og han selv at han ikke var i Norge og dessuten skulle spille kamp, skriver Nordheim i en e-post.

Hun bekrefter at Nattestad kom til Norge ved en senere anledning og at de tok et rettslig avhør av fotballspilleren.

– Ikke bra nok

Trener Arne Sandstø vil ikke svare direkte på Nattestads beskrivelse om at håndteringen i Jerv var latterlig.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi ikke visste nok, og det ikke var ikke bra nok av oss. Om han mener det er latterlig, skal vi ta den. Men svakheten hos oss ligger i at vi ikke visste nok, sier Sandstø til VG.

Han viser til at Øyvind Johannesen i Jerv-styret må svare på om det var klubben eller spilleren selv som trakk seg ut av avtalen.

– Vi registrerer det han sier og viser til pressemeldingen. Vi ser ingen grunn til å kommentere utover det, melder Johannesen til VG.

Ellers svarer Sandstø på alle spørsmål om hvordan Jerv endte med i praksis å signere til å vrake en spiller i løpet av noen nyttårstimer på årets andre dag.

– Jeg kan ikke si noen ting om den saken. Den er for altfor stor og kompleks og jeg vet altfor lite om den til å uttale meg om den, sier Jerv-treneren når VG spør hva klubben mener med at Nattestad var involvert i en sak klubben ikke vil assosieres med.

– Er det rettssaken med Babacar Sarr som det går på?

– Ja. Vi har vært klar over at det har skjedd ting i Molde. Utover det så har vi visst altfor lite.

– Hvorfor endte dere da med å tilby kontrakt til spilleren når dette er informasjon som lå åpent ute og har vært ganske kjent i Fotball-Norge?

– Det er ene og alene at vi ikke har gjort en grundig nok sjekk på denne saken.

– Pleier dere å sjekke referanser når dere henter spillere?

– Vi pleier å sjekke alt det vi rår over. Så er det sånn at en overgang i en fotballklubb prøver man å holde så tett til brystet som overhodet mulig. Infoen vi har fått i ettertid, skulle vi gjerne hatt i fortid. Den har vi ikke klart å få til.

Snakket om saken

– Har dere snakket med spilleren selv om denne saken?

– Vi har snakket med spilleren med én anledning på en Teams-samtale. Hvor spilleren snakker om hvordan han opplevde den saken.

– Hvordan opplevde han den saken?

– Det kan jeg ikke si noe om.

– Hans fremstilling gjorde at dere ikke så det som problematisk å gå videre?

– Med tanke på hva vi visste der og da, følte vi det.

– Hvor langt kom dere i det man kan kalle ansettelsesprosessen?

– Vi har ikke møtt ham fysisk. Det er på en måte det som hadde gjenstått: Møtt ham fysisk, fått en underskrift og et besøk hos doktoren, som er vanlig.

– Har dere juridisk rett til å avbryte kontraktsinngåelsen?

– Vi har hatt dialog med agenten. Agenten var veldig forståelsesfull da vi snakket med ham, så det løste seg uten dramatikk.

– Så hvis dere har hatt en slags muntlig avtale; dere frykter ikke han kommer med en advokat istedenfor agent og krever erstatning for tapt inntekt og gjør det til en arbeidsjuridisk sak?

– Nei da. Ifølge agenten, som har hatt kontakt med begge parter, har det løst seg ganske enkelt og at det var til det beste for både klubb og spiller, sier Arne Sandstø.

Ekspert på idrettsjus, Gunnar-Martin Kjenner, vurderer til at Jerv har opptrådt innenfor fotballens regelverk.

– Du får ikke avtalen godkjent av Fotballforbundet før du har skriftlig avtale. Om han sivilrettslig kan han krav på lønn, det vet jeg ikke. Men han vil ikke blitt spilleberettiget uten skriftlig avtale, fastslår advokaten.