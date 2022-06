Haaland satt ut på legesjekken hos City: – Herregud

En ny video fra Manchester City gir et innblikk i Erling Braut Haalands medisinske sjekk og første besøk på treningsfeltet. Der blir spissen selv litt satt ut.

OVERRASKELSE: Erling Braut Haaland ble forundret over egen høyde.

Det morsomme øyeblikket oppstår når legene på Manchester Institute of Health and Performance skal måle Haalands høyde. Den storvokste spissen spør hvor høy han var.

– 195,2 centimeter.

– Herregud. Jeg har vokst, utbryter Haaland.

– Har du vokst?

– Jeg har vokst. Nesten en centimeter, sier Haaland.

I fjor sommer fortalte Haaland til VG at han var 194 centimeter.

– Jeg ligger på rett over 194 cm. Jeg tror det begynner å stoppe nå. Broren min er 195 centimeter, så jeg får håpe jeg snart stopper, sa stjernen.

I fjor sommer fortalte han til Viaplay at han hadde lagt på seg åtte kilo, fra 86 til 94, siden han ankom Borussia Dortmund i januar 2020. Haaland fortalte at han har gjort mye styrketrening uten vekter, samtidig som han er opptatt av kosthold.

For øvrig gir den ferske episoden av Inside City et innblikk i Haalands medisinske sjekk i Barcelona og deretter i Manchester dagen etter. Haaland møter blant andre avtroppende City-kaptein Fernandinho og tar også hilserunden med alt fra klubblegender til kokkene i kantina.

– Dere bør være mine favorittfolk, sier nordmannen til bemanningen på kjøkkenet.

Det ble også mye tid til fotografering.

Haaland oppholdt seg i Manchester i uken inn mot den siste landslagssamlingen, og kontraktssigneringen og bildene til presentasjonen av ham ble gjort 25. mai.

Mandag denne uken ble han presentert som City-spiller, på dagen 22 år etter at hans far, Alfie Haaland, skrev under for samme klubb.