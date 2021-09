Landslagssjefen refser regjeringen. Mener Norge får stor ulempe.

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Norge skapte store problemer for Nederland, men klarte ikke å sikre en minneverdig seier.

Ståle Solbakken er ikke fornøyd med at Norge kun fikk ha 7000 tilskuere på tribunen.

1. sep. 2021 22:39 Sist oppdatert nå nettopp

NORGE-NEDERLAND 1–1

Norge var et Haaland-stolpetreff unna seieren. Men kampen mot Nederland onsdag kveld endte 1–1.

Dermed må Norge trolig vinne på bortebane over enten Nederland eller Tyrkia senere i VM-kvalifiseringen.

Én ting irriterer Ståle Solbakken før fortsettelsen: De nevnte bortekampene vil trolig gå for fulle tribuner, mens Norge kun fikk ha 7000 tilskuere under Nederland-kampen.

– Det er altfor lite fokus på det. Hvis det ikke er flere journalister som mener at vi burde hatt fullt hus på denne kampen, og det ikke er flere som setter søkelys på konkurranseforvridningen den norske regjeringen har presentert for oss i denne kvaliken, da må vi gjøre det. Så sitter vi her og syter - som jeg gjør nå, sier Solbakken.

Eneste i Europa

Norge var lenge det eneste laget i Europa som ikke fikk spille hjemmekamper i hjemlandet.

I den viktige kampen mot Tyrkia tidligere i kvaliken fikk ikke landslaget spille i Norge. Grunnen var smittevernhensyn.

Solbakken tror hjemmebanefordelen kunne utgjort en forskjell i den kampen.

Mot Nederland onsdag var det 7000 tilskuere på tribunen. De jublet hemningsløst da Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen og pep da Nederland truet Norges mål. Men Solbakken tenkte på hva som kunne ha vært.

– Det var flott stemning, glimrende. Spillerne er takknemlige for det også. Men det kunne vært fantastisk. Det kunne vært surrealistisk her i dag, sier Solbakken.

Han spår enorm stemning når Norge gjester Rotterdam og Istanbul.

– Det kan vi ikke bruke tid på. Men det skal sies. Vi får ikke gjort noe med det, annet enn å stemme ved stortingsvalget, sier Solbakken.

Erling Braut Haaland feirer 1–0-målet foran Ullevaal-publikummet.

Rajas forklaring

Kulturminister Abid Raja forklarte begrensningen på 7000 tilskuere slik:

– Jeg har stor respekt for at fotballen ønsker å arrangere en storslagen publikumsfest, men NFF har allerede fått svar på sin forespørsel om å ha flere publikummere på stadion enn gjenåpningsplanen tilsier, sa Raja til VG i forrige uke.

Solbakken legger ikke skjul på at han ønsker et regjeringsskifte i Norge.

– Hva ønsker du fra myndighetene ved neste samling?

– Det vet jeg ikke. Det får vi ikke gjort noe med. Vi kan ikke snakke mer politikk nå, sier Solbakken.

Haaland i slag

Men Erling Braut Haaland ville Solbakken gjerne snakke mer om. Han beskrev Haalands prestasjon som «topp» og var fornøyd med at spissen skapte trøbbel for nederlenderne i duellene.

I motsetning til foregående landskamper, kom sjansene på løpende bånd for Haaland.

Målet kom ut av intet.

Et sleivspark – og så havnet ballen i føttene på Haaland.

Få kunne ha sett det komme. Nederlands stjernestopper Virgil van Dijk reagerte riktignok raskt – men ikke raskt nok. Han stupte inn foran Haaland, men da hadde nordmannen allerede pirket ballen i mål.

Ikke spektakulært, men nok til å gi Norge en drømmestart.

Omringet av nederlendere pirket Erling Braut Haaland Norge i ledelsen. Stjernestopper Virgil van Dijk kom akkurat for sent.

Haalands store mulighet

Davy Klaassen utlignet imidlertid i en periode da Nederland dominerte kampen.

Haaland kunne avgjort det hele for Norge etter en drøy time, da Ødegaard spilte ham nydelig fri.

Han traff hardt og godt, men ballen gikk i innsiden av stolpen og ut, til et unisont «neeeeii!» fra Ullevaal-publikumet.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard fortviler etter førstnevntes store sjanse. Virgil van Dijk kunne puste lettet ut.

Nederland hadde en sjanse helt på slutten. Bortsett fra det leverte gjestene en tam andre omgang. Norge prøvde forsiktig å skaffe vinnermålet, men lyktes ikke.

Dermed ble det ett poeng - ikke tre. Det betyr at Norge trolig må gjøre noe stort senere i kvaliken, for eksempel en seier borte mot Nederland eller borte mot Tyrkia.

– Hadde vi vunnet, hadde det sett helt fantastisk ut, sier Solbakken.

PS. Norges neste VM-kvalifiseringskamp er borte mot Latvia på lørdag.

Fakta Norge-Nederland 1–1 VM-kvalifisering fotball menn i Oslo onsdag, gruppe G: Norge – Nederland 1-1 (1-1) Ullevaal stadion 7000 tilskuere Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (20), 1-1 Davy Klaassen (36). Dommer: Szymon Marciniak, Polen. Gult kort: Daley Blind (18), Donyell Malen (90), Nederland, Mohamed Elyounoussi (25), Morten Thorsby (43), Martin Ødegaard (61), Norge. Lagene: Norge (4-4-2): André Hansen – Marcus Holmgren Pedersen (Julian Ryerson fra 59.), Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Mathias Normann (Patrick Berg fra 68.), Jens Petter Hauge (Mats Møller Dæhli fra 59.) – Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi. Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Ajer, Joshua King, Erik Botheim, Ruben Gabrielsen, Fredrik Bjørkan, Aron Dønnum, Fredrik Aursnes. Nederland (4-3-3): Justin Bijlow – Jurriën Timber (Denzel Dumfries fra 90.), Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Daley Blind – Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Davy Klaassen – Steven Berghuis (Donyell Malen fra 46.), Memphis Depay, Cody Gakpo. Ubenyttede reserver: Tim Krul, Joël Drommel – Tyrell Malacia, Nathan Aké, Steven Bergwijn, Guus Til, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Wout Weghorst, Teun Koopmeiners. Vis mer

Vil du lese mer om landslaget?