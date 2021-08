Stor oversikt over bylagene: TITO-fotballen ruller endelig igjen - se iTromsøs tabelltips

iTromsø presenterer Tromsø-lagene i årets TITO-serie og kommer med tabelltips for årets sesong.

Jonas Simonsen (Krokelvdalen), Øystein Richardsen (Skarp), Alexander Martin Kvikne (Kvaløya), Remi Johansen (Valhall) og Morten Moldskred (Ishavsbyen) er noeb av profilene i årets TITO-serie.

12.oktober 2019 ble sesongens siste kamp spilt i den lokale fjerdedivisjonen, populært kalt TITO-serien. Siden den gang har koronapandemien spolert hele 2020-sesongen og halve 2021-sesongen.

Nå er imidlertid endelig lokalfotballen klar til å sparkes i gang, og iTromsø vil her se nærmere på lagene i divisjonen fra Tromsø, samt komme med vårt tabelltips for årets fjerdedivisjon, som vil bli spilt som enkel serie. Det vil si at lagene kun møter hverandre kun én gang.