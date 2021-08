Lyn slått ut av 2. divisjonslaget AaFK Fortuna

(AaFK Fortuna-Lyn 4–1) Toppserielaget Lyn drar slukøret hjem til hovedstaden etter en real smell i cupens andre runde.

AaFK Fortuna jubler for cupseieren over Lyn.

11. aug. 2021

– Som forventet. Jeg så at VG skrev «cupbombe», og det reagerer jeg sterkt på, fleiper AaFK Fortuna-trener Frode Fagermo, tidligere eliteseriespiller og Farmen-deltager.

– Neida, jeg skal ikke fjase, legger han til.

– Vi vinner faktisk fullt fortjent. Lyn har ballen litt mer enn oss, men vi bør punktere kampen tidligere, oppsummerer han.

TRENER-JUBEL: Frode Fagermo under cupoppgjøret mot Lyn.

Da klokken rundt halvtimen spilt, tok det fullstendig av på Sunnmøre:

33 minutter: Agata Drozdzik stanget inn 1–0 til vertene.

34 min.: Emma Stølen Godø sørget for balanse i regnskapet for Lyn.

36 min.: Lise Janbu Eide sendte AaFK tilbake i ledelsen: 2–1.

Laget fra 2. divisjon fortsatte å presse på mot gjestene. Tre minutter ut i annen omgang satte Emilie Bølviken ballen i eget mål – til 3–1 for AaFK Fortuna.

Guro Røn scoret kampens siste mål med et langskudd.

Agata Drozdzik jubler for egen 1–0-scoring.

AaFK Fortuna har gått halvannet år uten kamptrening som følge av pandemien, men er nå klare for kvartfinale etter å ha slått Hødd og Lyn. Klubbens U20-spillere har etter gjenåpningen for ungdom spilt i den lokale G16-serien for å få matching. Det har gitt verdifull kamptrening mot gutter.

– Det er trekning i neste runde, og det kan bli himmel eller helvete. Vi drømmer om enda mer galskap, så vi håper på enklest mulig motstand på hjemmebane, sier Fagermo - som nevner 1. divisjonslaget KIL/Hemne som en mulig drømmemotstander.

Øvrige resultater fra 2. runde i cupen:

Frigg Oslo - Røa 0–4

Ull/Kisa - Vålerenga 0–6

Kongsvinger - LSK Kvinner 0–9

Fart - Hønefoss 2–5

Åsane - Sandviken 0–2

Snøgg - Kolbotn 0–8

Amazon Grimstad - Øvrevoll Hosle 1–0

FK Fyllingsdalen - Arne-Bjørnar 0–3

Bryne - Avaldsnes 1–4

Viking - Klepp 0–3

KIL/Hemne - Molde 3–1

Byåsen - Rosenborg 0–7

Medkila - Grand Bodø 0–2

AaFK Fortuna - Lyn 4–1

Bossekop - Fløya (utsatt)

Nanset - Stabæk 0–12 (spilt tirsdag)