VIF-seier etter kontroverser – Brann under streken

VALLE (VG) (Vålerenga – Brann 1–0) Vålerenga ble snytt for en soleklar scoring, men Vidar Örn Kjartansson (31) sørget likevel for seier mot Brann.

SCORET IGJEN: Vidar Örn Kjartansson kunne juble med sine lagkamerater etter en klasseavslutning på 1–0.

31. okt. 2021 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var så deilig, jeg er så sliten, og alle var så slitne på slutten. Jeg vet ikke om jeg har ord for å beskrive det, sier Jonatan Tollås Nation til Discovery+.

For etter massivt trykk mot slutten holdt VIF unna. Og med tapet er Brann under nedrykksstreken igjen, ettersom Stabæk snudde til seier i sin kamp tidligere søndag.

Bærumsklubben er nå på kvalik – ett poeng over Brann, mens Mjøndalen er ett poeng bak Brann. Bergenserne er ute av form, og har kun tre poeng de siste fem kampene.

Forrige sesong fikk Vålerenga-spissen Vidar Örn Kjartansson sin redebut for klubben hjemme mot Brann, og scoret like greit tre mål. Søndag sto igjen Brann på motsatt banehalvdel, og nok en gang avgjorde Kjartansson kampen.

Det holdt til tre poeng for Vålerenga, som slår rivalen fra Bergen for femte gang på rad. Brann må fortsatt vente på sin første seier siden 2016.

Vålerenga tok styring på kampen fra start, og burde fått betalt for det etter drøye ti minutter. Et hjørnespark ble headet mot eget mål av Brann-spiss Aune Heggebø. Keeper Lennart Grill slo ballen unna, men hele Intility begynte å juble.

Og det er forståelig. TV-bildene viste nemlig at ballen var godt over streken, og at Vålerenga var snytt for et tidlig ledermål. Kanskje skulle også Vålerengas spiss Kjartansson hatt en straffe i første omgang.

Brann løftet seg etter det, og hadde brukbare muligheter til å ta ledelsen. I stedet smalt det fra Kjartansson og Vålerenga. Han dunket inn en halvvolley etter uheldig stopperspill av Fredrik Pallesen Knudsen.

– Vi skal fortsette så Brann blir mer og mer slitne, så håper jeg dommeren gir oss målene vi skal ha, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery+ i pausen.

IKKE IMPONERT: Dag-Eilev Fagermo var ikke fornøyd med at dommer ikke godkjente den første ballen som gikk over streken.

Etter hvilen var det Brann som skapte de farligste mulighetene, og spesielt Moonga Simba var frisk etter at han ble byttet inn.

Dessverre for ham og Brann gikk enten forsøkene utenfor, eller ble reddet av Vålerenga-keeper Kjetil Haug.

Brann har igjen Rosenborg (H), Sandefjord (B), Molde (H), Bodø/Glimt (B) og Sarpsborg (H).