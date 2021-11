Høyrisiko-kamp mellom LSK og VIF utsolgt – forberedt på bråk

Det er scener som dette politiet håper å unngå når Lillestrøm møter Vålerenga på et utsolgt Åråsen stadion på søndag. Lokaloppgjøret er definert som en høyrisiko-kamp.

STOPPET KAMPEN: eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga i oktober 2019 ble stoppet underveis på grunn av fyrverkeri og bluss som ble sendt ut på banen.

4. nov. 2021 18:16 Sist oppdatert nå nettopp

Da lagene møttes i serien i oktober 2019 ble det sendt fyrverkeri og kastet bluss ut på banen. Da valgte fotballforbundets sikkerhetsrådgiver Geir Ellefsen å stoppe kampen allerede etter ett minutt.

For første gang siden 2005 er det utsolgt på Åråsen når rivalene tørner sammen. Det betyr rundt 10.200 tilskuere i lokalderbyet.

2019: Her prøver politiet å skaffe seg kontroll da lagene møttes for to år siden.

– Det har vært enkelte uønskede hendelser, men det er unntakene. Vi har en lang tradisjon med høyt trykk og god stemning på disse kampene. Vi har hatt forberedende møter med begge klubber, og vi i politiet har gjort våre forberedelser. Det kommer til å være synlig politi, før, under og etter kamp. Vårt mål er at alt skal foregå på en sikker måte uten uønskede hendelser, sier Anders Mansaas, seksjonsleder taktisk ved Øst politidistrikt.

Sikkerhetssjef i Lillestrøm, Ronny Friseth, frykter ikke bråk – i hvert fall ikke inne på arenaen.

– Når vi møter Vålerenga har vi noen ekstra tiltak siden det er en høyrisiko-kamp, men vi føler oss trygge på at det ikke vil bli noe bråk på stadion. Vi har gått gjennom hele arrangementet, sier Friseth.

PYRO-FRYKT: Politiet og LSK er mest bekymret for bruk av pyro. Slik så det ut for to år siden.

Hans største bekymring er bruk av pyro.

– Det er vanskelig å ha full kontroll på dette. Så får vi håpe at supporterne eventuelt bruker det på en måte at det ikke går utover arrangementet, at de besinner seg, ber sikkerhetssjefen.

Pyro er også noe politiet er opptatt av før storkampen.

– Er det fulle tribuner så er det slik at bieffekten ved bruk av pyro er økt fare ved at noen kan komme til skade. Vi har en forventning om at man er bevisst på hva man gjør i forhold til å utsette seg selv og andre for fare, sier Anders Mansaas.

Slik så det ut i 2019:

Morten Stokstad, medie- og kommunikasjonsansvarlig i LSK, er naturlig nok strålende fornøyd med at man har solgt alt av billetter flere dager før kampen spilles.

– Jeg tror det er første gang siden 2005 og semifinalen i cupen mot Vålerenga. Det er jo fantastisk gøy at folk kjenner på «billettangsten». Det hjalp jo med seieren mot Rosenborg sist, sier Stokstad.

PS! Under semifinalen i 2005 var det 12.156 tilskuere til stede da Lillestrøm vant 2–0 over Vålerenga.