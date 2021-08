Lå under to ganger: Så slo RBK hardt tilbake og vant

Lisa-Marie Karlseng Utland scoret tre mål mot Stabæk.

Lisa-Marie Karlseng Utland (til høyre) ble tomålsscorer mot Stabæk. Her jubler hun sammen med Emilie Lein fra en kamp tidligere denne sesongen.

6 minutter siden

Stabæk 2–5 Rosenborg:

En tre ukers lang sommerferie fra Toppserien var over lørdag ettermiddag. RBK, med nyervervelsen Synne Skinnes Hansen fra start av på venstrekanten, møtte tabelljumbo Stabæk på Nadderud.

Men åpningen på høsten kunne knapt blitt verre for RBK. Allerede etter ett minutt fikk trønderne seg en kalddusj.

Et innlegg fra Louise Normann fant kaptein Melissa Bjånesøy ved bakerste stolpe, som gjorde ingen feil da hun sendte ballen i målet bak RBK-keeper Rugile Rulyte. 1–0 til Stabæk.

Målpoeng i debuten

RBK var det førende laget etter baklengsmålet og produserte flere farligheter. I det 27. spilleminuttet fikk gjestene omsider betalt.

Skinnes Hansen fikk ballen på høyreflanken og satte på turboen. Inne i 16-meteren fant hun Lisa-Marie Karlseng Utland som hadde revet seg fri foran mål. RBKs toppscorer satte ballen enkelt i mål: 1–1.

Dermed kunne Skinnes Hansen juble for målpoeng i sin første RBK-omgang i karrieren. Hun var en av trøndernes beste spillere i førsteomgangen og var arkitekten bak flere av målsjansene deres.

Til tross for RBK-dominans, sto det «bare» 1–1 til pause.

Forlot banen på båre

Også andreomgangen åpnet på dårlig vis for Rosenborg. Det tok kun syv minutter før Stabæk nok en gang kunne juble for scoring. Verken Ina Vårhus eller keeper Rulyte klarte å komme seg først på ballen, men det gjorde Stabæks Iris Omarsdottir. Dermed sto det 2–1 til hjemmelaget.

Like etter scoringen ble Omarsdottir liggende på bakken i store smerter etter duellen med Vårhus og Rulyte. Til slutt måtte hun forlate banen på båre.

Det tok kun fem minutter før RBK utlignet nok en gang. Cesilie Andreassen banket ballen i mål fra 16 meter etter en dødball: 2–2.

Scoret tre mål

To minutter senere tok gjestene ledelsen for første gang i kampen. Fra kloss hold scoret Utland sitt andre mål for dagen. 3–2 til RBK og snuoperasjonen var et faktum.

65 minutter ut i kampen ble Julie Blakstad felt inne i 16-meteren. Dommer Sarah Fatemeh Zangeneh var ikke i tvil: Straffespark.

Fra ellevemeteren var Elin Sørum iskald og økte ledelsen til 4–2.

I det 71. spilleminuttet stanget Utland inn sitt tredje mål for dagen etter et godt innlegg signert høyreback Mali Næss. 5–2 til RBK.

Fire minutter senere fikk Stabæk tildelt et straffespark etter at innbytter Zara Jönsson ble holdt igjen av Vårhus. Men målscorer Bjånesøy klarte ikke å kopiere Sørum fra straffemerket. Stabæk-spilleren banken nemlig ballen langt over mål.

Mot slutten av kampen hadde RBK full kontroll. 5–2 ble sluttresultatet i Bærum.

RBK ligger fortsatt på andreplass i Toppserien, kun ett poeng bak serieleder Sandviken.

Neste kamp for RBK er borte mot nettopp Sandviken. Kampen spilles om ei uke.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: Rugile Rulyte; Mali Næss, Ina Vårhus, Kristine Leine, Maria Olsvik; Emilie Joramo, Elin Sørum (Sarah Dyrehauge 79'); Synne Skinnes Hansen (Emilie Lein 86'), Cesilie Andreassen (Synne Brønstad 79'), Julie Blakstad (Siw Døvle 90'); Lisa-Marie Karlseng Utland (Sara Kanutte Fornes 86').

Stabæk: Selma Panengstuen; Stine Reinås, Kim Sundlöv, Ingrid Søndenå (Silje Bjørneboe 68'); Louise Normann (Smilla Vallotto 86'), Siri Grønli, Linn Huseby, Thea Loennecken (Cornelia Fladberg 86'), Live Aandal (Justine Kielland 63'); Melissa Bjånesøy, Iris Omarsdottir (Zara Jönsson 56').