Ekspert om Lillestrøms storscorer: – Helt eksepsjonelt

Thomas Lehne Olsen scoret 26 av Lillestrøms 49 mål. Med det sørget han for en av årets største overraskelser i norsk fotball.

Det ble ikke mål i siste serierunde for Thomas Lehne Olsen. Dermed ble han nummer to på toppscorerlisten bak Molde-spiller Ohi Omoijuanfo.

Nå nettopp

Nysigneringer som ikke innfridde. Rosenborgs Europa-sjanser i vasken. Lillestrøm i topp fire. Et omdiskutert nachspiel. Dette er noen av overraskelsene fra årets eliteseriesesong. Og den største blemmen av de alle virker det som om Fotball-Norge enes om.

– Det blir jo åpenbart, men Brann kommer man ikke utenom, forteller Discoverys fotballekspert, Tor Ole Skullerud.

Kullsvart for Brann

La oss starte ballet med sesongens største snakkis.

Å nevne Brann, er ikke til å unngå når vi skal dykke ned i minneverdige øyeblikk fra året som har gått.

Fra seriestart til nå har det vært nedtur på nedtur. Og i en periode på sensommeren var det noe helt annet en sportslige avisoppslag som skulle dra dem lenger ned i fortvilelsen. Selv om de lå på tabellbunnen.

Et sagnomsust nachspiel skulle ta sted på Brann Stadion. Brann-slukking måtte til da beskyldninger i mediene ble spredt som ild i tørt gress. Nachspielet endte med at flere spillere måtte forlate klubben, politiet siktet én for voldtekt og mistenkte én annen for vold.

Skullerud peker på nachspielet sammen med andre faktorer som grunn for at Brann, i beste fall, skulle havne på kvalifiseringsplass.

– Brann fikk en dårlig start, så toppet det seg med treneravgang og et nachspiel som ble med på å prege hele sesongen totalt sett. Eirik Horneland har gjort en god jobb etter han tok over som trener, men det er blitt for mye nesten-resultater og uavgjort.

De klarte med et nødskrik å havne på kvalifiseringsplass, da de gikk forbi Stabæk med ett poeng i siste runde. Brann vil møte Jerv i kvalifiseringsspill.

Brann-spiller David Møller jubler etter 2–0 målet mot Sarpsborg 08 i siste serierunde. De klarte med dette å unngå direkte nedrykk.

Nordnorsk dobbel

På toppen av tabellen har det heller ikke vært fargeløst. Et lag som har klart å forsvare sine gode prestasjoner fra fjorårssesongen, og derfor er en positiv overraskelse, er de gulkledde fra nord.

Bodø/Glimt hadde en helt eventyrlig 2020-sesong og endte opp med å ta gullet. Også i år har de imponert stort i Eliteserien, med seriemestere som resultat. På bortebane mot Mjøndalen startet gullfesten allerede etter noen få minutter inn i siste serierunde. Da traff Erik Botheim og Amahl Pellegrino nettmaskene etter to og fire minutter.

– Det er kanskje ikke overraskende at Bodø/Glimt vinner i år også, men jeg er likevel veldig imponert over det, sier Skullerud.

– Det som er blitt gjort der oppe er på mange måter forbilledlig, også denne sesongen. Det overrasker meg litt og imponerer meg mest, fortsetter han.

Bodø/Glimt forsvarte fjorårets seriegull og vant 2021-sesongen etter 3–0 seier mot Mjøndalen i siste serierunde.

Nyopprykket topplag

Lillestrøm blir trukket frem som enda en overraskelse med positivt fortegn i årets sesong. Thorstein Helstad, som var i Lillestrøm i 2012 og 2013, mener de har gjort mye bra etter opprykket. 4.-plassen gir sjansen til å spille i Europa neste sesong, om et av de tre lagene foran på tabellen (Viking, Molde og Bodø/Glimt) vinner cupen.

– At de skulle være med å spille om Europa-spill, er jo meget bra, sier Helstad.

Han vil spesielt trekke frem en sterk forsvarsrekke og kaptein Thomas Lehne Olsen som jaget toppscorertittel, som positive overraskelser i år. Tittelen for flest mål gikk derimot til Molde-spiller Ohi Omoijuanfo.

Skullerud har også ros å tilføye om Lillestrøm-kapteinen, og mener han har vist seg som den viktigste brikken i laget.

– Det er vanskelig å se så mange andre som kriger mer for laget sitt. Selv om vi har sett han score mål for tidligere klubber, er det han har levert for laget helt sensasjonelt, sier Skullerud, som før sesongen ikke trodde LSK skulle kjempe i toppen.

– Det er et godt håndverk som er gjort på Åråsen, med et lag med utgangspunkt som nyopprykket, konkluderer Skullerud.

Skuffende sesong for trønderne

Så var det lagene som er litt bak medaljestriden, men som det alltid legges en forventning til før sesongstart. Skullerud mener at Rosenborg kanskje er en av de største nedturene. Med ansettelsen av Åge Hareide og tilbakekomsten av Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey, sto forventningene i taket.

Før siste serierunde lå de an til å kvalifisere seg for Europa-spill. Men et tap mot Strømsgodset knuste det målet. Dermed kunne Lillestrøm klatre opp på fjerdeplassen i deres sted.

Trønderne endte med sin dårligste plassering i Eliteserien siden 2008.

– Dette er sammen med Brann den største skuffelsen i år. Lista lå kanskje ikke på gull for trønderne, men etter at de i mange år har vært selvskrevne til å kvalifisere seg til kamper ute i Europa, har denne sesongen blitt en kjempenedtur, legger han til.

I samme åndedrag vil han føye til Vålerenga.

– Det er en gedigen nedtur når forventningene sto i taket der, med sterke signeringer som ikke har levert til forventningene i det hele tatt, avslutter han.