Strømsgodset slår ring om Gulliksen: – Jeg vet hva det går i

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Odd 0–0) Strømsgodset skjermer unggutten Tobias Fjeld Gulliksen (19) etter råkjøringen – og han får gode råd fra lagkaptein Gustav Valsvik (29), som selv tabbet seg ut som ungdom.

PASSES PÅ AV KAPTEINEN: Gustav Valsvik med støttende ord til Tobias Gulliksen under fjorårets kamp mellom Odd og Strømsgodset i Skien. Til høyre er målvakt Viljar Myhra.

9. juli 2022 21:23 Sist oppdatert 11 minutter siden

Godset-talentet fortalte selv at han ble målt til 148 km/t i 70-sonen kvelden før juni ble til juli. Det er over grensen hvor man mister lappen, og kan også medføre betinget eller ubetinget fengselsstraff.

19-åringen har lagt seg flat, beklaget og angret både på Instagram og overfor Drammens Tidende, og sier han skal ta den straff han måtte få.

– Vi støtter ham som en lagkamerat. Han har gjort en feil og jeg har jo faktisk gjort en feil i tidligere alder. Jeg vet hva det går i, sier Gustav Valsvik.

Lagets kaptein ble 18. mai 2014 selv tatt med 0,25 i promille på vei til Sogndal-trening.

– Som ung kan du tråkke over streken og gjøre feil. Han må ta sin straff og så skal vi ta vare på ham, sier lagkapteinen etter 0–0-kampen mot Odd lørdag:

VG fikk beskjed av Strømsgodset at Gulliksen ikke var tilgjengelig for spørsmål om hendelsen. Daglig leder Magne Jordan Nilsen begrunner det med at det er en ung gutt som har sagt det han har å si om saken og at de ønsker å legge det bak seg.

– Han har offentlig beklaget og kom til oss rett etter det skjedde. Han angret på det og beklager, derfor ser vi fremover. Jeg ser ingen grunn til at en som er 19 år skal stå og messe om denne saken i det uendelige. Denne saken er vi som klubb ferdig med, og så skal han ta den straffen som kommer, sier han.

Han sier at det ikke har vært aktuelt å suspendere spilleren i påvente av en dom. Godsets daglige leder forteller at unggutten kom til klubben og fortalte om hendelsen på eget initiativ – og la seg paddeflat.

– Det finnes ingen god nok unnskyldning. Jeg var dum, jeg var uansvarlig. Jeg fortjener straff – og tar den jeg får. Min uforbeholdne unnskyldning går til alle jeg nå skuffer, til alle som synes jeg var en idiot – familien, venner, Godset, fansen. For det var jeg. Unnskyld, skrev unggutten på Instagram.