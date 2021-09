Scoret «årets mål» i Åsane-comeback: – For en ellevill scoring!

Jonas Fredriksens drømmetreff stjal oppmerksomheten da Åsane kom tilbake og tok ett poeng borte mot Ranheim.

– Det er det verste jeg har sett. For en ellevill scoring, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson om 2–1-scoringen i kampen mellom Ranheim og Åsane lørdag ettermiddag.

Åsane lå under 2–0, og oppskriften var ganske enkel, ifølge målscoreren:

– Det var bare å lukke øynene og dra til.

Og for et skudd det var. Med en enorm dupp og kraft, hamret Fredriksen ballen i mål fra 30 meter.

De som så kampen direkte, fikk ikke se ballen treffe nettmaskene på direktesendingen. Skuddet var så hardt at kameramannen ikke klarte å holde følge.

– Det ser ut som om ballen er på vei ut av stadion. Det der er et skikkelig drømmetreff, kommenterte Jonsson da han fikk se målet i reprise.

Fakta Ranheim – Åsane 2–2 (2–0) 1. divisjon, 20. serierunde, Extra Arena Mål: 1–0 Elias Melkersen (26. min), 2–0 Elias Melkersen (45. min), 2–1 Jonas Fredriksen (60. min), 2–2 Geir André Herrem (79. min) Gult kort: Bo Marklund (Ranheim), Tomas Kristoffersen (Åsane) Dommer: Harald Røvig Sletner, Rustad. Tilskuere: 600 Åsane (4–2–3–1): Mark Fabricius Jensen – Emil Kalsaas, Bjarte Haugsdal, Eirik Wollen Steen, Ryan Doghman (Erlend Hellevik Larsen fra 86.) – Tomas Kristoffersen (Ole Kallevåg fra 90.), Didrik Fredriksen – Stian Nygard, Håkon Lorentzen (Geir André Herrem fra 78.), Sondre Auklend (Jonas Tillung Fredriksen fra 46.) – Joakim Hammersland. Vis mer

Jonas Fredriksen liker å skyte. Det fikk han uttelling for i lørdagens kamp mot Ranheim. Her fra oppgjøret mot Jerv tidligere i sesongen.

– Sinnssyk skuddfot

Sist gang Jonas Fredriksen scoret mål, var i 2019 for Sogndal 2 i 3. divisjon.

– Da er standarden satt, sier målscoreren i en spøkefull tone.

– Er langskudd noe du har i ferdighetsregisteret ditt, eller var dette ren flaks?

– Jeg tror de fleste på laget kan signere under på at jeg liker å prøve meg fra distanse på trening. Så det er ikke unormalt at jeg prøver, men et sånt treff kommer ikke hver dag, humrer han.

Åsanes hovedtrener, Morten Røssland, er mindre beskjeden enn målscoreren selv på samme spørsmål.

– Ja, vi visste at han har dette i seg. Han har en sinnssyk skuddfot, så det var ikke overraskende at det kom fra det holdet, svarer lagets trener.

– Jeg så ikke målet, erkjente Røssland i telefonsamtalen med Bergens Tidende etter 2–2-kampen mot Ranheim.

– Årets mål

Selv om Røssland skryter av Fredriksens skuddfot, fikk han faktisk ikke med seg lørdagens scoring.

– Jeg så ikke målet fordi jeg sto og kranglet med fjerdedommer om det som skulle vært et soleklart frispark til oss, så jeg har ikke sett målet, flirer han.

Men selv om han ikke så målet selv, har han fått med seg at det var en skikkelig suser.

– Vi snakker årets mål i 1. divisjon, men jeg har ikke sett det. Jeg skjønte ingenting da ballen lå i mål. Det er helt sinnssykt, forklarer Røssland.

Onsdag får Fredriksen sjansen til å dundre inn langskudd på et splitter nytt stadion. Åsane skal spille tidenes første kamp på Åsane Arena mot Sogndal.

– Vi har ligget på lading og det er blitt utsatt mange ganger, men nå skal det endelig skje. Jeg gleder meg helt enormt, sier Røssland om flyttingen til Åsane Arena.